Будет мощный ветер: в двух регионах предупреждают о серьезной опасности

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти большие снежные лавины.

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Прогноз погоды в Украине на 26 февраля / фото: pixabay

Погода в Украине 26 февраля будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в восточных и юго-восточных областях. Там местами скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 26 февраля / фото: ventusky

Погода 26 февраля

В Украине 26 февраля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь в западных, северных и Винницкой областях. Ветер в этот день будет юго-восточный и восточный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра.

"Температура в восточной части ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла; в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, в Крыму и на юге Одесчины до 14°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +15

По данным meteoprog, 26 февраля в некоторых областях будет дождь. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -4...+4 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +9...+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 февраля / фото: meteoprog

Погода 26 февраля в Киеве

В Киеве 26 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 6-8°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 26 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самый сильный мороз и необычные аномалии, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что Луна будет неустойчивой, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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