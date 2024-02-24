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Какой погодой начнется весна: после 5 марта будет температурный "сюрприз"

Алёна Воронина
24 февраля 2024, 12:26
В начале марта погодные условия будут напоминать те, которые есть сейчас, но уже после нескольких первых дней весны температурный фон неприятно удивит.

Погода, природа, весна, птичка
Синоптик сказала, какой погодой начнется весна/ unsplash.com

Погода в Украине становится всё теплее, уже чувствуется приближение весны. В начале марта погодные условия будут схожими с теми, которые есть сейчас.

Но еще кое-где в конце февраля и начале марта ночью могут быть холодные температуры воздуха. Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха в интервью для радио NV.

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"Календарная весна начнется очень похожей погодой, которая у нас сейчас на территории Украины. Будет несколько больше прояснений, антициклон несколько усилится на середину следующей недели. Ночная температура может наоборот, несколько снизиться в большинстве регионов, даже в западных областях, а в дневные часы будет оставаться в плюсовых значениях, но также уже не такие высокие. Немножко понижение температуры, но в целом спокойная, уже можно говорить почти весенняя погода", – отметила синоптик.

В то же время она отметила, что после 5 марта температура принесет неприятный сюрприз.

"Такая цикличность погоды закономерна, сейчас потепление, потом, кстати, где-то после 5 марта может быть определенное снижение температуры", – сказала Наталья Птуха.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине

Ранее синоптики назвали даты потепления и рассказали, когда наступит метеорологическая весна. В Украине начинается потепление, скоро температура поднимется до +15 градусов. Но холод еще будет возвращаться.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает штормовая погода с ветром со скоростью 20 м/с. Погода в Украине 24 февраля будет почти сухой. Синоптики прогнозируют в этот день сильные порывы ветра во многих областях. Там скорость ветра будет 15-20 м/с, объявлен І уровень опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украину налетит мощная магнитная буря – бушевать будет почти 6-бальный шторм. Новая магнитная буря не будет затяжной и продлится два дня.

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