Какой погодой начнется весна: после 5 марта будет температурный "сюрприз"

Погода в Украине становится всё теплее, уже чувствуется приближение весны. В начале марта погодные условия будут схожими с теми, которые есть сейчас.
Но еще кое-где в конце февраля и начале марта ночью могут быть холодные температуры воздуха. Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха в интервью для радио NV.
"Календарная весна начнется очень похожей погодой, которая у нас сейчас на территории Украины. Будет несколько больше прояснений, антициклон несколько усилится на середину следующей недели. Ночная температура может наоборот, несколько снизиться в большинстве регионов, даже в западных областях, а в дневные часы будет оставаться в плюсовых значениях, но также уже не такие высокие. Немножко понижение температуры, но в целом спокойная, уже можно говорить почти весенняя погода", – отметила синоптик.
В то же время она отметила, что после 5 марта температура принесет неприятный сюрприз.
"Такая цикличность погоды закономерна, сейчас потепление, потом, кстати, где-то после 5 марта может быть определенное снижение температуры", – сказала Наталья Птуха.
Кто такая Наталья Птуха
Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
Погода в Украине
Ранее синоптики назвали даты потепления и рассказали, когда наступит метеорологическая весна. В Украине начинается потепление, скоро температура поднимется до +15 градусов. Но холод еще будет возвращаться.
Также ранее сообщалось, что Украину накрывает штормовая погода с ветром со скоростью 20 м/с. Погода в Украине 24 февраля будет почти сухой. Синоптики прогнозируют в этот день сильные порывы ветра во многих областях. Там скорость ветра будет 15-20 м/с, объявлен І уровень опасности.
Напомним, ранее сообщалось, что на Украину налетит мощная магнитная буря – бушевать будет почти 6-бальный шторм. Новая магнитная буря не будет затяжной и продлится два дня.
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