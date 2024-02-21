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Как правильно варить пельмени из морозилки: 6 главных правил, чтобы они не разлезлись

Алёна Воронина
21 февраля 2024, 18:10
Правильно варить замороженные пельмени – это просто искусство. Чтобы не испортить блюдо, нужно знать, каких ошибок не стоит допускать.
Пельмени, девушка, кухня
Как правильно варить пельмени из морозилки/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Варить пельмени – это не такое уж и сложное дело, каждый из нас может с этим легко справиться. Но не редко во время варки появляются разные проблемы – то пельмени слиплись и превратились в одну неаппетитную массу теста и мяса, то они разварились. Чтобы не столкнуться с такими проблемами во время приготовления блюда, стоит знать, как правильно варить пельмени.

Нужно придерживаться следующего алгоритма действий.

1. Для приготовления нужно взять большую кастрюлю, ведь для варки пельменей нужно больше пространства в сосуде, в котором они будут готовиться. Кастрюлю наполнить водой на две трети, накрыть крышкой и поставить на огонь. Перед тем, как бросать пельмени, воду нужно довести до кипения.

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2. Воду нужно посолить, а также добавить туда лавровый лист, черный перец горошком и половину луковицы (если она большая) или целую луковицу (если она маленькая). Кроме этого, можно добавить в кастрюлю ваши любимые специи.

3. Нужно добавить в воду ложку подсолнечного масла, чтобы пельмени во время варки не слипались.

4. После того, как вода закипит, нужно положить в кастрюлю столько пельменей, чтобы они поместились в один слой на дно посудины. Если бросить больше пельменей и они будут, например, в два слоя – есть риск слипания. Далее нужно помешивать пельмени и довести воду до кипения.

5. Когда пельмени выплывут, нужно сделать огонь чуточку меньше и снова помешать их.

6. Сколько варить пельмени после выплывания? После того момента, как они уже выплыли, нужно варить их 5-7 минут. Когда они будут готовы, достать их на тарелку, добавить сливочное масло и подавать к столу. Также, по желанию, можно добавить к пельменям сметану, кетчуп или другие заправки по вашему вкусу.

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