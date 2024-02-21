Будет чиста до блеска: лучший способ, как очистить сковороду от нагара

Можно очень быстро убрать толстый слой нагара на сковороде, если воспользоваться одним способом.

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Как очистить чугунную сковороду от нагара/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Если вы пользуетесь сковородкой уже длительное время, и за этот период времени на ней появился нагар, нелишним будет знать, как очистить сковороду от нагара. Конечно, тщательная очистка сосуда после каждого использования может предотвратить появление нагара, но если уж так случилось, что эта проблема появилась, то есть способы, как от нее избавиться.

Есть простой и эффективный способ, как очистить чугунную сковороду от толстого слоя нагара.

Нужно приобрести в магазине средство для удаления старой краски. Затем взять какую-нибудь пленку (можно разрезать пополам большой пакет), постелить на ровную поверхность и поставить сверху сковородку. Налить внутрь небольшое количество приобретенного средства. Далее размазать это средство чистой кисточкой для краски по всей внутренней поверхности сковородки.

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После этого перекинуть сковородку и смазать этим средством с внешней стороны. Накрыть ее пленкой и оставить на 30-45 минут.

При этом сковородка должна так лежать не в холодном помещении, а при комнатной температуре, иначе не будет нужного эффекта. Можно даже немного нагреть сосуд перед тем, как проводить с ним эту процедуру.

Когда пройдет нужное количество времени, нужно будет вручную счистить остатки нагара со сковородки. Это уже будет легко провести, ведь упомянутое средство должно хорошо растворить нагар, который накопился на сосуде.

После этого нужно хорошо вымыть сковородку, чтобы на ней не осталось использованного средства.

Все эти манипуляции нужно проводить обязательно в перчатках и с соблюдением всех правил безопасности.

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