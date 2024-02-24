На Украину налетит мощная магнитная буря: бушевать будет почти 6-бальный шторм

Украину накроет новая магнитная буря и она будет очень сильной. Об этом сообщает meteoagent.
24 февраля в стране не будет геомагнитных активностей, которые могли бы повлиять на здоровье человека. Однако уже на следующий день в страну ворвется очень сильная магнитная буря. Она врежет сразу с почти 6-бальной мощностью.
Ожидается, что 26 февраля сила магнитной бури опустится до почти 4-х баллов. После этого она спустится до минимума и закончится.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 2 вспышки класса Х. Специалисты считают, что 24 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 20%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 30 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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