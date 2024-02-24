На Украину налетит мощная магнитная буря: бушевать будет почти 6-бальный шторм

Новая магнитная буря не будет затяжной и продлится два дня.

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Украину накроет новая и очень сильная магнитная буря / фото: pexels

Украину накроет новая магнитная буря и она будет очень сильной. Об этом сообщает meteoagent.

24 февраля в стране не будет геомагнитных активностей, которые могли бы повлиять на здоровье человека. Однако уже на следующий день в страну ворвется очень сильная магнитная буря. Она врежет сразу с почти 6-бальной мощностью.

Ожидается, что 26 февраля сила магнитной бури опустится до почти 4-х баллов. После этого она спустится до минимума и закончится.

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Украину накроет очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошли 2 вспышки класса Х. Специалисты считают, что 24 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 20%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 30 солнечных пятен.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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