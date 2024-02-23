Мощный ветер со скоростью 20 м/с: Украину накрывает штормовая погода

Погода в Украине 24 февраля будет почти сухой. Синоптики прогнозируют в этот день сильные порывы ветра во многих областях. Там скорость ветра будет 15-20 м/с, объявлен І уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Из-за непогоды может быть нарушено движение транспорта.
Погода 24 февраля
В Украине 24 февраля будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь в западных областях. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра.
"Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, на Прикарпатье, Одесчине и в Крыму до 15° тепла; в восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +13
По данным meteoprog, 24 февраля в некоторых областях будет дождь. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -1...+5 градусов. Теплее всего будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +6...+ 13 градусов.
Погода 24 февраля в Киеве
В Киеве 24 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Днем могут быть сильные порывы ветра.
"Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.
Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самый сильный мороз и необычные аномалии, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что Луна будет неустойчивой, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.
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