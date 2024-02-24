В Украину врывается весенняя погода: где потеплеет до +14

Погода в Украине 25 февраля будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра на Левобережье. Там местами скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.
Погода 25 февраля
В Украине 25 февраля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь в западных и некоторых северных областях. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра.
"Температура в восточной части ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 15° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +14
По данным meteoprog, 25 февраля в некоторых областях будет дождь. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -3...+5 градусов. Теплее всего будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +8...+14 градусов.
Погода 25 февраля в Киеве
В Киеве 25 февраля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Днем могут быть сильные порывы ветра.
"Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 8-10°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.
Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самый сильный мороз и необычные аномалии, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.
Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что Луна будет неустойчивой, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.
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