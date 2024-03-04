В Украину идет похолодание: синоптик назвала дату резкого снижения температуры

В Украине уже 6 марта ожидается мокрый снег. Потепление после этого придет не скоро.

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В Украину идет похолодание со снегом / фото: pixabay

Погода в Украине внезапно изменится. После долгожданного потепления в страну ворвется похолодание. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Резкое похолодание ворвется уже в среду, 6 марта. Потепление после этого придет не скоро. Синоптик говорит, что минимум в течение недели будет прохладно.

В западных областях Украины прогнозируют мокрый снег.

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"С 6-го марта в Украине ожидается похолодание - днем не выше +1+6 градусов, только теплее будет в южной части и на Закарпатье. В ночные часы - небольшой мороз... Предупреждаю, неделя (кроме завтрашнего дня) будет холодной, со свежим воздухом и веселым мартовским солнышком)", - пишет Диденко.

Погода 5 марта

Во вторник, 5 марта, в Украине будет еще тепло и солнечно. Температура воздуха в среднем повысится до 6-12 градусов тепла.

"В западных областях и в Крыму +10+16 градусов. То есть, достаточно тепло. Осадков в среду не предвидится, разве на крайнем западе пройдет местами дождь. Сегодня-завтра грейтесь, 5-го марта будет до +9 градусов, без осадков", - пишет Диденко.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украине резко потеплеет и будет +17 градусов. Синоптик описал погоду на неделю, с 26 февраля по 3 марта.

Также ранее синоптик Наталья Диденко описала, какой погодой начнется весна. Зима уже теряет свою силу, в ближайшие дни будут теплые температуры воздуха и не будет осадков. Но ночи еще будут холодные – в некоторых областях даже с морозами.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

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