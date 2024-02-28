Много солнца и +18 градусов: синоптик описала, какой погодой начнется весна

Зима теряет свою силу, в ближайшие дни будут теплые температуры воздуха и не будет осадков. Но ночи еще будут холодные – в некоторых областях даже с морозами.

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Погода в Украине – будет много солнца и +18 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине в последний день зимы и первый день весны будет теплой. Лишь в восточных областях ночью кое-где может быть от -2 до -5 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отмечает, что в четверг, 29 февраля, в Украине будет от +7 до +12 градусов, а в западных областях от +12 до +18 градусов.

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"Я сказала уже о завтрашней дневной температуре воздуха, которая будет достаточно высокой, однако ночи еще холодные и ближайшей, например, на востоке ожидается -2...-5 градусов. Антициклон и в дальнейшем будет влиять на украинскую синоптическую ситуацию – 29-го февраля осадков не предвидится. Разве хвостик атмосферного фронта обусловит небольшой дождь на Волыни и Ровенщине", – рассказала синоптик.

Погода в Украине 29 февраля/ Facebook Наталья Диденко

Диденко отметила, что в Киеве завершающий день календарной зимы будет сухим, с солнечными прояснениями. Ночью еще будет свежо, температура воздуха будет держаться около нуля. Но днем в столице Украины будет достаточно тепло – столбик термометра будет показывать около +10 градусов.

Погода в Украине 29 февраля/ meteoprog

Погода в Украине 1 марта

"Первого марта (ура!) в Украине будет много солнца, +6...+12 градусов, на Западе +12...+18 градусов. И под ногами кустиками – нежная маленькая зеленая травка", – отметила синоптик.

Погода в Украине 1 марта/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что Украину накроет антициклон – синоптик сказала, где будет +17, а где морозы. В части областей Украины температура будет уже по-настоящему весенней, но в некоторых регионах еще будут минусы.

Также ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украине резко потеплеет и будет +17 градусов. Синоптик описал погоду на неделю, с 26 февраля по 3 марта.

Напомним, синоптик рассказала, какой погодой начнется весна – после 5 марта будет температурный "сюрприз". В начале марта погодные условия будут напоминать те, которые есть сейчас, но уже после нескольких первых дней весны температурный фон неприятно удивит.

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