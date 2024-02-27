Украину накроет антициклон: синоптик сказала, где будет +17, а где морозы

Погода в Украине в среду, 28 февраля, в большинстве областей будет с по-настоящему весенними температурами. Потепление будет вызвано антициклоном.
Лишь в восточных областях ночью кое-где могут быть морозы, но небольшие. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
В течение 28 февраля температура воздуха составит +7...+12 градусов, на западе +10...+17 градусов, на востоке немного свежее, +4...+7 градусов.
"Ветер завтра юго-восточный, умеренный. В среду повсюду в Украине ожидается сухая погода антициклонального характера и много солнца", – рассказала синоптик.
В Киеве 28 февраля осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточный, умеренный. Ближайшей ночью в столице Украины будет от 0 до +2 градусов, на окраинах до -1, завтра днем около +10 градусов.
"В дальнейшем в Украине сухая погода будет продолжаться. Дождей совсем не видно. Температура воздуха где-то такая и будет – теплее на западе, холоднее на востоке, в целом в пределах +7+12 градусов", – отметила Диденко.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине
Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украине резко потеплеет и будет +17 градусов. Синоптик описал погоду на неделю, с 26 февраля по 3 марта.
Также ранее синоптик рассказала, какой погодой начнется весна – после 5 марта будет температурный "сюрприз". В начале марта погодные условия будут напоминать те, которые есть сейчас, но уже после нескольких первых дней весны температурный фон неприятно удивит.
Напомним, синоптики назвали даты потепления и рассказали, когда наступит метеорологическая весна. В Украине начинается потепление, скоро температура поднимется до +15 градусов. Но холод еще будет возвращаться.
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