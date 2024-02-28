Что делать, если муж не хочет детей: психолог назвала решение

Вопрос рождения детей – сложный, и если у партнеров разные взгляды, то в первую очередь стоит проговорить все чувства, опасения и сомнения в искреннем диалоге.

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Что делать, если мужчина не хочет детей/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Рождение детей – один из самых важных вопросов в отношениях. Нередко бывает так, что один из партнеров уже готов к рождению детей, а другой выступает против. Психолог объяснила, что делать, если муж не хочет детей, как говорить об этом и как найти общий язык в таком случае.

Психолог Ирина Кулик отмечает, что если вы с партнером находитесь по разные стороны в вопросе готовности иметь детей, то в первую очередь важно искренне об этом поговорить.

Надо установить открытый и спокойный диалог, обсудить желания каждого из партнеров, чувства и надежды относительно будущего.

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По словам психолога, нужно выяснить, почему ваш партнер не готов к детям и что именно волнует его. Возможно, это вопрос карьеры, финансов или личного развития.

"Говорить о детях может быть непросто, поэтому важно слушать друг друга без обвинений или вины. Обратите внимание на возможность разрешения любых опасений или сомнений. Иногда разные взгляды могут потребовать времени для согласования, поэтому оба требуют времени для обдумывания своих чувств и взглядов", – подчеркнула психолог.

Также она отметила, что если партнер остается неготовым, то важно учесть, что решение о создании семьи и рождении детей должно быть совместным.

"Стоит дать возможность партнеру подумать и решить, желает ли он готовиться к отцовству, с учетом ваших желаний и чувств. В некоторых случаях может потребоваться поддержка психолога, который поможет понять вам обоим ваши потребности и решить конфликт", – отметила Ирина Кулик.

Кто такая Ирина Кулик? Ирина Кулик – это психолог и сексолог с многолетним опытом. Работает в Центре профессиональной психологической помощи Анатолия Вовка. Проводит семейные и индивидуальные консультации. В частности, специализируется на темах психологических проблем детей и подростков, таких как пищевые расстройства, самоповреждение, тревожное состояние, панические атаки и т.д.

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