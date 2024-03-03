Непогода возвращается: в Украину врываются снегопады

Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег 4 марта в западных областях Украины.

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Прогноз погоды в Украине на 4 марта / unsplash.com

Погода в Украине 4 марта будет местами прохладной. В некоторых областях синоптики прогнозируют дождь и снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 4 марта / фото: ventusky

Погода 4 марта

В Украине 4 марта будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом в западных областях. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье ночью 1-6° тепла, днем 10-15°", - говорится в сообщении.

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В Украине ударит +15

По данным meteoprog, 4 марта в Украине дождь и местами мокрый снег. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской и Черниговской областей. Там температура воздуха опустится до -1...+6 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +7...+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 март / фото: meteoprog

Погода 4 марта в Киеве

В Киеве 4 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 6-8° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 4 март / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украине резко потеплеет и будет +17 градусов. Синоптик описал погоду на неделю, с 26 февраля по 3 марта.

Также ранее синоптик Наталья Диденко описала, какой погодой начнется весна. Зима уже теряет свою силу, в ближайшие дни будут теплые температуры воздуха и не будет осадков. Но ночи еще будут холодные – в некоторых областях даже с морозами.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

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