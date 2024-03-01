Погода в марте: синоптики рассказали, где будет теплее всего в Украине

На большей части территории Украины переход средней суточной температуры через +5 градусов.

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Какая погода будет в марте / фото: pexels

Специалисты Укргидрометцентра сообщили, что в марте В 2024 году среднемесячная температура прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 30-60 мм, в Карпатах местами 71-107 мм, что в пределах нормы, передает Укргидрометцентр.

Какая погода будет в марте

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в марте средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов тепла, на высокогорье Карпат 3 градусов мороза.

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Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 20-37 градусов мороза, на Закарпатье и в южной части 10-27 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 19-29 градусов тепла, в Карпатах 14-26 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-51 мм, в горных районах и на Закарпатье местами 56-106 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм.

На большей части территории Украины переход средней суточной температуры через +5 градусов в сторону повышения происходит во второй и третьей декадах марта, только в Карпатах и в северо-восточных областях - в первой декаде апреля, сообщают синоптики.

Погода в Украине

Напомним, что в Украине сунет погода с аномальными температурами. В двух областях Украины объявили 3 уровень опасности, там могут сойти большие снежные лавины. Синоптики объявили 3 уровень опасности.

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в марте. Если в первые десять дней марта вероятность осадков в нашей стране будет небольшой, то во второй декаде вероятность осадков увеличится, предупредил синоптик.

Синоптик Наталья Птуха сообщила, что после 5 марта будет температурный "сюрприз". Антициклон несколько усилится на середину следующей недели. Ночная температура может наоборот, несколько снизиться в большинстве регионов.

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Она входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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