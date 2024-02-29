Морозы -8 и мокрый снег: синоптик рассказал, какой будет погода в марте

Температура воздуха в первый месяц весны будет еще иногда приносить неприятные сюрпризы и виде морозов.

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Какой будет погода в марте 2024/ unsplash.com

Погода в Украине в марте 2024 года в целом будет теплой, однако иногда в ночные часы температура воздуха будет опускаться до минусов и достигать даже -8 градусов.

Если в первые десять дней марта вероятность осадков в нашей стране будет небольшой, то во второй декаде вероятность осадков увеличится, и они будут в основном в виде дождя, местами с мокрым снегом. Таким прогнозом погоды на март поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Он отметил, что тенденция теплой погоды, которая началась еще в феврале, вероятно сохранится и в марте. По словам синоптика, численные методы долгосрочного прогнозирования указывают на то, что в большей части Европы будут преобладать погодные условия антициклонального характера.

Ближе к концу первой декады марта в Украину придет область высокого давления с севера, и поэтому в этот период времени температура воздуха немного снизится – где-то на 3-7 градусов, но она всё равно еще будет превышать климатическую норму для этого периода времени. В ночные часы ожидается снижение температуры до -2...-8 градусов, днем за счет высокого солнца и малой облачности прогрев будет довольно оживленным, говорит синоптик.

Дождь с мокрым снегом во второй декаде марта

Во второй декаде марта произойдет определенная перестройка атмосферных процессов, говорит Кибальчич. Над территорией нашей страны активизируются циклоническая деятельность и атмосферные фронты, поэтому увеличится вероятность осадков. Осадки в основном будут проходить в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Температура воздуха останется высокой, заметно потеплеют ночи за счет более плотной облачности.

После 18-20 марта будет еще больше дождей

Еще больше осадков в виде дождя будет выпадать после 18-20 марта. Особенно много осадков будет в западных, северных и центральных областях нашей страны.

Температурный фон по-прежнему будет выше нормы, но будут незначительные межобовые колебания. В отдельные дни возможны ночные заморозки местами до -1...-7 градусов (кроме южной части).

"Таким образом, среднемесячная температура марта по всей Украине ожидается выше нормы на 2-3,5 градуса и будет колебаться в пределах +1...+6 градусов, в Одесской и местами западных областях +7...+8 градусов; в Карпатах около 0 градусов. Вероятность осадков заметно увеличится во второй половине месяца, когда нашу страну чаще будут посещать циклоны и атмосферные фронты и суммарно за месяц сумма осадков окажется в пределах нормы, в западных областях местами выше нормы на 15-30%", – рассказал синоптик.

Погода в Киеве на март 2024 года/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украине резко потеплеет и будет +17 градусов. Синоптик описал погоду на неделю, с 26 февраля по 3 марта.

Также ранее синоптик Наталья Диденко описала, какой погодой начнется весна. Зима уже теряет свою силу, в ближайшие дни будут теплые температуры воздуха и не будет осадков. Но ночи еще будут холодные – в некоторых областях даже с морозами.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

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