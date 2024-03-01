В Украину идет потепление: где ворвется почти +20 градусов

Погода в Украине 2 марта будет сухой и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 2 марта
В Украине 2 марта будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура в западных областях ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +16
По данным meteoprog, 2 марта в Украине будет сухо и тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -1...+6 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +11...+16 градусов.
Погода 2 марта в Киеве
В Киеве 2 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 8-10° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине
Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украине резко потеплеет и будет +17 градусов. Синоптик описал погоду на неделю, с 26 февраля по 3 марта.
Также ранее синоптик Наталья Диденко описала, какой погодой начнется весна. Зима уже теряет свою силу, в ближайшие дни будут теплые температуры воздуха и не будет осадков. Но ночи еще будут холодные – в некоторых областях даже с морозами.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.
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