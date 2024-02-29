Туман и 6 градусов мороза: какой будет погода в первый день весны

Синоптики 1 марта прогнозируют переменную облачность. В этот день осадков не будет.

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Прогноз погоды в Украине на 1 марта / фото: pexels

Погода в Украине 1 марта будет сухой и достаточно теплой. В этот день во многих областях Украины ожидается туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 1 марта / фото: ventusky

Погода 1 марта

В Украине 1 марта будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. На Правобережье Украины ожидается туман. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза (в восточных областях 1-6° мороза), днем 6-11° тепла; в западных областях и в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 12-17° (в Карпатах 4-9° тепла)", - говорится в сообщении.

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В Украине ударит +17

По данным meteoprog, 1 марта в Украине будет сухо. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -1...+7 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +10...+ 17 градусов.

Прогноз погоды в Украине 1 марта / фото: meteoprog

Погода 1 марта в Киеве

В Киеве 1 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ожидается туман, ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 1 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украине резко потеплеет и будет +17 градусов. Синоптик описал погоду на неделю, с 26 февраля по 3 марта.

Также ранее синоптик Наталья Диденко описала, какой погодой начнется весна. Зима уже теряет свою силу, в ближайшие дни будут теплые температуры воздуха и не будет осадков. Но ночи еще будут холодные – в некоторых областях даже с морозами.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

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