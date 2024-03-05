Резко ударит похолодание с морозами: какой неприятный "сюрприз" будет до 16 марта

Столбики термометров в Украине будут опускаться даже до -11 градусов. Холодная погода будет держаться полторы недели.

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В Украине резко ударит похолодание с морозами/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине снова станет холоднее. Похолодание с морозами начнется уже со среды, 6 марта, при этом такие погодные условия будут держаться довольно долго – вплоть до 16 марта.

Только с 16 марта снова начнется потепление. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Завтра, 6-го марта, ожидается похолодание. Температура воздуха в течение дня не превысит +1...+5 градусов, только на Закарпатье и в южной части будет теплее, +8...+12 градусов. Ночью от 3 тепла до 3 мороза. Причем, примите во внимание, холодная погода продлится долго. Первое более ощутимое стратегическое потепление ориентировочно предполагается с 16-го марта", – рассказала Диденко.

Но даже в этот холодный период температуры будут повышаться до относительно комфортных значений благодаря тому, что будет лишь небольшое количество осадков, незначительная облачность и прояснения.

Погода 6 марта/ Facebook Наталья Диденко

Где могут быть осадки 6 марта

В среду, 6 марта, в западных областях будут идти дождь и мокрый снег. Такие же осадки будут идти ночью и утром на севере нашей страны, кроме Сумской области. В центральной части Украины, на востоке и юге осадки маловероятны.

Ветер будет северо-восточным, восточным, временами с сильными порывами. Синоптик призвала одеваться теплее из-за сильных порывов ветра.

Погода в Украине 6 марта/ meteoprog

Погода в Киеве 6 марта

В Киеве завтра также ожидается похолодание. В течение дня будет лишь от +1 до +3 градусов. К тому же столицу Украины накроет порывистый северо-восточный ветер. А ближайшей ночью и утром в среду есть вероятность мокрого снега. Днем 6 марта в столице осадков не предвидится.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Сколько будет держаться похолодание в Украине

Похолодание в Украине будет длительным, хотя время от времени будет выходить солнце и становиться немного теплее, говорит синоптик. Морозы будут преимущественно ночью.

"Ниже всего столбики термометров будут опускаться до -3...-6 градусов, на северо-востоке Украины разве что временами до -9...-11 градусов. А в дневные часы предполагается 0...+5 градусов, при условии солнечной погоды до +3...+7 градусов. Напоминаю – потепление с 16 марта", – отметила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине ухудшается погода. В нашем государстве в некоторых областях температура воздуха опустится до 3 градусов мороза.

Также ранее сообщалось, что в Украину ворвалась почти 8-балльная буря. Это самая сильная магнитная буря, которая ожидается в марте.

Напомним, синоптик рассказал, какой будет погода в марте. Температура воздуха в первый месяц весны будет еще иногда приносить неприятные сюрпризы в виде морозов.

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