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Регионы будет засыпать снегом: Украину накрывает морозный антициклон

Ангелина Подвысоцкая
6 марта 2024, 19:30
В некоторых областях Украины температура воздуха опустится до 6 градусов мороза.
погода
Прогноз погоды в Украине на 7 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 7 марта будет снежной. В некоторых областях ожидается туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптика Наталки Диденко, в Украину врывается антициклон Jasper. В большинстве областей будет сухая погода. Однако температура воздуха будет низкой и это похолодание затянется, перейдет на следующую неделю. Она добавила, что потепление начнется после 16-го марта.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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погода 7 марта
Прогноз погоды в Украине на 7 марта / фото: ventusky

Погода 7 марта

В Украине 7 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер в этот день будет северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на Закарпатье и юге страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла. В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег; температура в течение суток 1-6° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 7 марта в Украине мокрый снег и дождь. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -3...+2 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +4...+9 градусов.

погода 7 марта
Прогноз погоды в Украине на 7 марта / фото: meteoprog

Погода 7 марта в Киеве

В Киеве 7 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день существенных осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 7 марта
Прогноз погоды в Украине на 7 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украине резко потеплеет и будет +17 градусов. Синоптик описал погоду на неделю, с 26 февраля по 3 марта.

Также ранее синоптик Наталья Диденко описала, какой погодой начнется весна. Зима уже теряет свою силу, в ближайшие дни будут теплые температуры воздуха и не будет осадков. Но ночи еще будут холодные – в некоторых областях даже с морозами.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

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