Украину накроет антициклон Jasper: в погоде произойдут резкие изменения

Погода в Украине в четверг, 7 марта, будет определяться антициклоном по имени Jasper. В большинстве областей будет преимущественно сухо и без осадков.
При этом температура воздуха будет не весенней – во многих областях будут морозы, лишь в южных регионах и на Закарпатье будет доминировать более теплая погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Синоптическая ситуация в Украине 7-го марта будет определяться антициклоном по имени Jasper, что означает преимущественно сухую погоду в большинстве областей. Температура воздуха ожидается низкой. Ближайшей ночью от 2 тепла до 5 мороза, в течение дня от 1 градуса мороза до 5 тепла, в южной части +4...+9, на Закарпатье до +11 градусов", - отметила Диденко.
В Киеве 7 марта осадков не ожидается. Ночью в столице Украины будет от -2 до -4 градусов, днем около нуля градусов.
"Холодная погода продлится долго, перейдет на следующую неделю. А потепление начнется после 16-го марта", – добавила синоптик.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине
Ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в Украине резко ударит похолодание с морозами. Синоптик рассказала, какой неприятный "сюрприз" будет до 16 марта.
Также ранее сообщалось, что в Украину возвращается зима – во многих областях будет снег. В Украине 6 марта в некоторых областях температура воздуха опустится до 3 градусов мороза.
Напомним, в Украине бушует очень сильная магнитная буря. Мощная вспышка магнитной бури взлетела до почти 8-ми баллов.
Вас также может заинтересовать:
- Только люди с "орлиным зрением" увидят 4 спрятанных предмета: лучший способ проверить себя
- Число 190 спряталось среди чисел 109: только самые внимательные смогут разгадать загадку
- Головоломка для проверки IQ: только самые внимательные найдут кота за 11 секунд