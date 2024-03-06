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Украину накроет антициклон Jasper: в погоде произойдут резкие изменения

Алёна Воронина
6 марта 2024, 12:53
Во многих областях будут морозы, лишь в южных регионах и на Закарпатье будет доминировать более теплая погода.

Украину накроет антициклон Jasper: в погоде произойдут резкие изменения
Украину накроет антициклон Jasper/ depositphotos.com/ua

Погода в Украине в четверг, 7 марта, будет определяться антициклоном по имени Jasper. В большинстве областей будет преимущественно сухо и без осадков.

При этом температура воздуха будет не весенней – во многих областях будут морозы, лишь в южных регионах и на Закарпатье будет доминировать более теплая погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Синоптическая ситуация в Украине 7-го марта будет определяться антициклоном по имени Jasper, что означает преимущественно сухую погоду в большинстве областей. Температура воздуха ожидается низкой. Ближайшей ночью от 2 тепла до 5 мороза, в течение дня от 1 градуса мороза до 5 тепла, в южной части +4...+9, на Закарпатье до +11 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве 7 марта осадков не ожидается. Ночью в столице Украины будет от -2 до -4 градусов, днем около нуля градусов.

"Холодная погода продлится долго, перейдет на следующую неделю. А потепление начнется после 16-го марта", – добавила синоптик.

Погода 7 марта
Погода 7 марта/ Facebook Наталья Диденко
Погода в Украине на 7 марта
Погода в Украине 7 марта/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в Украине резко ударит похолодание с морозами. Синоптик рассказала, какой неприятный "сюрприз" будет до 16 марта.

Также ранее сообщалось, что в Украину возвращается зима – во многих областях будет снег. В Украине 6 марта в некоторых областях температура воздуха опустится до 3 градусов мороза.

Напомним, в Украине бушует очень сильная магнитная буря. Мощная вспышка магнитной бури взлетела до почти 8-ми баллов.

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