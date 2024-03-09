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"Трусить" будет 6 дней: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
9 марта 2024, 21:30
Сила магнитной бури, которая накрыла Украину, повысилась до почти 7-ми баллов.
солнце, погода, магнитная буря
Украину накрыла затяжная магнитная буря / фото: pixabay

В Украину очень затягивается магнитная буря. Она продлится целых шесть дней. Об этом сообщает meteoagent.

6 марта в страну ворвалась 3-балльная магнитная буря. Уже на следующий день ее мощность внезапно "взлетела" до почти 7-ми баллов. На таком же уровне она была и 8 марта.

Уже в субботу, 9 марта, геомагнитный шторм немного ослабел, его сила опустилась до 5-ти баллов. Ожидается, что 10-11 марта магнитная буря будет на уровне 3-х баллов, после чего опустится до минимума.

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магнитная буря
В Украине очень сильно затягивается магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса С. Сообщается, что 10 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 31 солнечное пятно.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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