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Украину накроет снег и дождь: где температура воздуха опустится до -9 градусов

Ангелина Подвысоцкая
9 марта 2024, 18:57
В двух областях Украины синоптики объявили 2 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.
погода
Прогноз погоды в Украине на 10 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 10 марта будет дождливой и снежной. В некоторых областях будет сильный мороз. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики также прогнозируют туман в западных и южных областях Украины. На территории Закарпатской и Ивано-Франковской области могут сойти снежные лавины. Там объявили 2 уровень опасности.

погода 10 марта
Прогноз погоды в Украине на 10 марта / фото: ventusky

Погода 10 марта

В Украине 10 марта будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег на Закарпатье, а также в северо-восточных и восточных областях. В западных и южных областях синоптики прогнозируют туман. Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом на северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 0-5° мороза, в Карпатах до 9° мороза; днем 4-9° тепла, в западной и юго-западной части до 12°, на востоке и северо-востоке страны 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 10 марта в Украине будет дождливым и снежным. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -2...+2 градусов. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +2...+11 градусов.

погода 10 марта
Прогноз погоды в Украине на 10 марта / фото: meteoprog

Погода 10 марта в Киеве

В Киеве 10 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный с переходом на северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 10 марта
Прогноз погоды в Украине на 10 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда в Украине резко потеплеет и будет +17 градусов. Синоптик описал погоду на неделю, с 26 февраля по 3 марта.

Также ранее синоптик Наталья Диденко описала, какой погодой начнется весна. Зима уже теряет свою силу, в ближайшие дни будут теплые температуры воздуха и не будет осадков. Но ночи еще будут холодные – в некоторых областях даже с морозами.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

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