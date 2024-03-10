Украину накроет снег и врежет -8 градусов: синоптик предупредил об опасной погоде

Погода в Украине в течение недели, с 11 по 17 марта, изменится из-за активизации атмосферных фронтов и развития циклона над Центральной и Южной Европой. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Такие осадки будут наиболее интенсивными в западных областях, а также во временно оккупированном Крыму.
Достаточно ощутимые морозы будут только в начале недели на севере левобережья – там столбики термометров могут опускаться местами до -8 градусов по Цельсию. В целом по всей стране в течение недели температура воздуха сохранится выше нормы. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
Погода в Украине 11 марта
В понедельник, 11 марта, в западных областях местами пройдут небольшие, временами умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер восточный/ юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западной части отдельные порывы 15-17 м/с. Температура воздуха в западных и южных регионах ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12. В центральных, восточных и северных областях ночью -3...-8 градусов, днем +2...+7.
Погода в Украине 12 марта
Во вторник, 12 марта, на правобережной части Украины ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В Карпатах значительные осадки, местами туманы. На левобережье страны преимущественно без осадков. Ветер юго-восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, в северных и восточных областях -3...-8; днем +3...+8 градусов, в южной половине и на Закарпатье +10...+13.
Погода в Украине 13 марта
В среду, 13 марта, в большинстве регионов Украины, за исключением Крыма, Луганской и Сумской областей, пройдут дожди и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, на дорогах ночью местами гололедица. В западных областях туманы. Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, в восточных и северных областях -4...+1; днем +3...+8 градусов, на юге и в Крыму местами +12...+17.
Погода в Украине 14 марта
В четверг, 14 марта, небольшой мокрый снег с дождем ожидается местами в западных и северных областях, в Крыму днем пройдет умеренный дождь. В остальных регионах страны без существенных осадков. На дорогах западной половины местами гололедица. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +3...+8, на юге местами +9...+12 градусов.
Погода в Украине 15 марта
В пятницу, 15 марта, в восточных и южных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На остальной части страны без существенных осадков. В западных и северных областях местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +6...+11.
Погода в Украине 16 марта
В субботу, 16 марта, дождливая погода сохранится на Донбассе, в Приазовье и Крыму. В остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +8...+13.
Погода в Украине 17 марта
В воскресенье, 17 марта, на большей части территории страны пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +8...+13.
Кто такой Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
Погода в Украине
Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда погода принесет неприятный "сюрприз" – ударит мороз -6 градусов и будут дожди.
Также ранее синоптики предупредили, что Украину накроет снег и дождь, и рассказали, где температура воздуха опустится до -9 градусов. В двух областях Украины синоптики объявили 2 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.
Напомним, Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Сила магнитной бури, которая накрыла Украину, повысилась до почти 7-ми баллов.
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