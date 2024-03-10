УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину накроет снег и врежет -8 градусов: синоптик предупредил об опасной погоде

Алёна Воронина
10 марта 2024, 10:38
Погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Снег, зима, дерево
Погода в Украине изменится – Украину накроет снег и врежет -8 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине в течение недели, с 11 по 17 марта, изменится из-за активизации атмосферных фронтов и развития циклона над Центральной и Южной Европой. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Такие осадки будут наиболее интенсивными в западных областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Достаточно ощутимые морозы будут только в начале недели на севере левобережья – там столбики термометров могут опускаться местами до -8 градусов по Цельсию. В целом по всей стране в течение недели температура воздуха сохранится выше нормы. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

видео дня

Погода в Украине 11 марта

В понедельник, 11 марта, в западных областях местами пройдут небольшие, временами умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер восточный/ юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западной части отдельные порывы 15-17 м/с. Температура воздуха в западных и южных регионах ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12. В центральных, восточных и северных областях ночью -3...-8 градусов, днем +2...+7.

Погода в Украине на 11 марта
Погода в Украине 11 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 12 марта

Во вторник, 12 марта, на правобережной части Украины ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В Карпатах значительные осадки, местами туманы. На левобережье страны преимущественно без осадков. Ветер юго-восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, в северных и восточных областях -3...-8; днем +3...+8 градусов, в южной половине и на Закарпатье +10...+13.

Погода в Украине на 12 марта
Погода в Украине 12 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 13 марта

В среду, 13 марта, в большинстве регионов Украины, за исключением Крыма, Луганской и Сумской областей, пройдут дожди и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, на дорогах ночью местами гололедица. В западных областях туманы. Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, в восточных и северных областях -4...+1; днем +3...+8 градусов, на юге и в Крыму местами +12...+17.

Погода в Украине на 13 марта
Погода в Украине 13 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 марта

В четверг, 14 марта, небольшой мокрый снег с дождем ожидается местами в западных и северных областях, в Крыму днем пройдет умеренный дождь. В остальных регионах страны без существенных осадков. На дорогах западной половины местами гололедица. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +3...+8, на юге местами +9...+12 градусов.

Погода в Украине на 14 марта
Погода в Украине 14 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 15 марта

В пятницу, 15 марта, в восточных и южных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На остальной части страны без существенных осадков. В западных и северных областях местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +6...+11.

Погода в Украине 16 марта

В субботу, 16 марта, дождливая погода сохранится на Донбассе, в Приазовье и Крыму. В остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +8...+13.

Погода в Украине 17 марта

В воскресенье, 17 марта, на большей части территории страны пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +8...+13.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда погода принесет неприятный "сюрприз" – ударит мороз -6 градусов и будут дожди.

Также ранее синоптики предупредили, что Украину накроет снег и дождь, и рассказали, где температура воздуха опустится до -9 градусов. В двух областях Украины синоптики объявили 2 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.

Напомним, Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Сила магнитной бури, которая накрыла Украину, повысилась до почти 7-ми баллов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра
Реклама

Главное за день

"Весь фронт в огне": россияне массово применяют фугасные авиабомбы под Бахмутом

"Весь фронт в огне": россияне массово применяют фугасные авиабомбы под Бахмутом

10:41 Украина
Украину накроет снег и врежет -8 градусов: синоптик предупредил об опасной погоде

Украину накроет снег и врежет -8 градусов: синоптик предупредил об опасной погоде

10:38 Синоптик
Были "прилеты" в двух областях: стали известны последствия ночной атаки РФ

Были "прилеты" в двух областях: стали известны последствия ночной атаки РФ

09:12 Украина
Все главные новости

Популярное

Гороскоп Таро с 11 по 17 марта: Рыбам - неожиданные перемены, Козерогу - расставание 28692

Гороскоп Таро с 11 по 17 марта: Рыбам - неожиданные перемены, Козерогу - расставание

У Зеленского назвали России условия переговоров 5186

У Зеленского назвали России условия переговоров

Спецназ ВСУ выбил россиян на юге: уничтожены укрепления врага вместе с техникой 2295

Спецназ ВСУ выбил россиян на юге: уничтожены укрепления врага вместе с техникой

Трусить будет 6 дней: Украину накрыла очень сильная магнитная буря 2206

"Трусить" будет 6 дней: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Последние новости

10:42

Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 марта

10:41

"Весь фронт в огне": россияне массово применяют фугасные авиабомбы под Бахмутом

10:38

Украину накроет снег и врежет -8 градусов: синоптик предупредил об опасной погоде

10:12

Кулеба раскрыл, что может произойти со странами Балтии в случае нападения РФ

09:39

Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта: Овнам - идиллия в семье, Рыбам - поход в больницу

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:33

Какие фильмы посмотрел бы Тарас Шевченко, если бы жил в наше время: подборка от Киевстар ТВ

09:23

Многие мечтали бы о такой "ссылке", как у Залужногомнение

09:12

Были "прилеты" в двух областях: стали известны последствия ночной атаки РФФото

08:55

"Не капитуляцию, а перемирие": у Папы Римского опровергли слова о "белом флаге"

Реклама
08:53

Гороскоп на завтра 11 марта 2024: Овнам - важная сделка, Львов подведет желудок

08:30

РФ ночью атаковала Украину 39 дронами и 4 ракетами: сбить удалось не все

08:26

Китайский гороскоп на 11 марта: Крысе - сильные чувства, Обезьяне - уныние

07:45

РФ расконсервировала до 40% резервов танков: в ISW рассказали о серьезной проблеме оккупантов

06:02

Что же все-таки делать россиянам 17 мартамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 11 секунд найти Эйфелеву башню

04:20

Зачем опытные хозяйки кладут теннисные мячи в стиралку: ответ знают единицы

02:52

Беременная Джамала элегантно намекнула на пол третьего ребенка

02:30

Плавленый сыр в домашних условиях: простой рецепт вкусной и полезной закускиВидео

01:00

Разместили ракеты и совершают полеты: РФ готовится к войне в Балтийском море

00:27

Исторический дуэт: Кайли Миноуг и Мадонна зажгли на концертеВидео

Реклама
09 марта, суббота
23:56

"Врагу стоит задуматься": Воздушные силы установили "красные линии" для самолетов РФ

23:52

Кристину Орбакайте вырезали из концерта в пользу предательницы Повалий

23:05

Наступление РФ под Авдеевкой захлебнулось: ВСУ уничтожают пехоту на подходе - NYT

22:06

РФ выбрала новую цель на юге: в ВСУ назвали, какой населенный пункт под угрозой

21:58

РФ массово использует запрещенное оружие: посол раскрыл грубые нарушения на фронте

21:30

"Трусить" будет 6 дней: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

21:13

Папа Римский опозорился скандальным заявлением: предложил Украине сдаться

21:13

Любовный гороскоп с 11 по 17 марта: Стрельцу - интересное знакомство, Весам - жертвы

20:31

Каннибализм и убийства пленных: майор ВСУ показал дикую инструкцию оккупантов РФ

20:23

Когда Залужный окончательно станет послом в Великобритании: в ОП раскрыли детали

19:39

Уйдут даже тяжелые недуги: что нужно сделать 10 марта - приметы

19:32

Спецназ ВСУ выбил россиян на юге: уничтожены укрепления врага вместе с техникойВидео

19:25

Лунный календарь на 10 марта: почему стоит вовремя остановиться в Новолуние

19:19

Обещаний Туска оказалось мало: польские фермеры проведут жесткий протест

19:14

Козловский поведал о своем самом опасном эпизоде на фронте

19:06

Интересный поворот в истории с молдавской сепаратисткой Гуцулмнение

18:57

Украину накроет снег и дождь: где температура воздуха опустится до -9 градусов

18:50

Как вдвое в быту снизить затраты на свет: что нужно сделать

18:35

Колонну сожгли дотла: штурмовиков РФ под Бахмутом добили артиллерией и дронамиВидео

18:29

"Лидер, которого уважают" и "босс": Орбан обменялся льстивыми комплиментами с Трампом

Реклама
17:53

"Эту Ксюшу еще никто не знал":'Мишина ошеломила внешним видом во время беременности

17:42

Перелом в войне может быть до лета: эксперт предупредил об опасном сценарии

17:25

РФ нацелилась на захват нового города: полковник НГУ рассказал о боях на востоке

17:24

Пьяный "апокалипсис": посты Медведева совпадают с датами поставок его вина - СМИ

17:14

"Большая плата": Даша Астафьева удивила признанием о своей зависимостиВидео

17:04

Кто может законно отказаться от повестки: юристка объяснила детали

16:27

Ситуация в Ивановском резко меняется: полковник признался, контролирует ли село РФ

16:23

В ВМС раскрыли детали подготовки новых ударов по флоту РФ в Черном море

16:12

Бойцы ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины: в Силах обороны раскрыли детали

16:06

Melovin откровенно рассказал, справился ли со своими проблемами со спиртным

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять