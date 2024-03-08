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Ударит мороз -6 градусов и будут дожди: когда погода принесет неприятный "сюрприз"

Алёна Воронина
8 марта 2024, 11:39
Синоптик назвал даты, когда погода в Украине принесет неприятные "сюрпризы".

Погода, снег, мороз
В Украине ударит мороз -6 градусов и будут дожди/ unsplash.com

Погода в Украине в субботу и воскресенье, 9 и 10 марта, будет преимущественно солнечной и сухой со слабым ветром и местами туманами. Но по ночам еще будут морозы до -6 градусов, самые холодные ночные температуры будут на севере левобережья.

Осадки будут в воскресенье днем в Карпатах и на Закарпатье – там местами пройдет дождь. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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По словам синоптика, погоду в Украине в ближайшие два дня будет определять поле повышенного атмосферного давления. Поэтому в большинстве регионов нашего государства будет спокойная погода без осадков и со слабым ветром.

Температурный фон будет оставаться выше нормы, особенно в западной и южной частях страны.

Но ночные морозы еще не будут покидать нас. Они будут наиболее ощутимыми на севере левобережья. В то же время в западных и южных областях возможны туманы, которые приведут к тому, что снизится дальность видимости.

Погода в Украине 9 марта

В западных областях

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +6...+11.

В северных областях

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +2...+7.

В центральных областях

В центральных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем +3...+8.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +6...+11.

В восточных областях

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +2...+7.

Погода в Украине на 9 марта
Погода в Украине 9 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 10 марта

В западных областях

В западных областях переменная облачность, без осадков, лишь днем в Карпатах и на Закарпатье местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +7...+12.

В северных областях

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 градус, днем +3...+8.

В центральных областях

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Кое-где туманы. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +5...+10.

На юге Украины

В южных областях и в Крыму переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туманы. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +7...+12.

В восточных областях

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +2...+7.

Погода в Украине на 10 марта
Погода в Украине 10 марта/ Укргидрометцентр

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее народный синоптик рассказал, когда Украину накроют сильные осадки, и отметил, что может наметет до 10-15 см снега. Он предупредил об ухудшении погодных условий.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает волна похолодания – влупит 9 градусов мороза. В некоторых областях будет сильный мороз.

Напомним, Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря. Мощность новой магнитной бури повысится до почти 6-ти баллов.

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