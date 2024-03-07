Наметет до 10-15 см снега: когда Украину накроют сильные осадки

Народный синоптик предупредил об ухудшении погодных условий.

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Погода в Украине принесет сильные осадки – когда наметет до 10-15 см снега/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшее время принесет неожиданные "сюрпризы" – уже через несколько дней наше государство могут накрыть сильные осадки.

Сильные снегопады и дожди ожидаются в ряде областей в понедельник и вторник, 11 и 12 марта. Такие изменения в погодных условиях спрогнозировал народный синоптик Станислав Щедрин.

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"11-12 марта есть большая вероятность, что в Украине наметет до 10-15 см снега", – отметил Щедрин.

Он предупредил, что выпадение снега возможно в северных и северо-восточных регионах нашего государства.

"В северных и северо-восточных областях 11-12 марта возможны сильные снегопады и дожди, в остальной части страны пройдут небольшие дожди и мокрый снег", – спрогнозировал народный синоптик.

В Украине наметет много снега/ Telegram Щедрин

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Согласно информации на метеорологическом портале Ventusky, наибольшее количество осадков 11 марта ожидается в западных областях Украины и частично в центральных.

Осадки в Украине 11 марта/ ventusky.com

В следующий вторник, 12 марта, согласно картам на упомянутом портале, осадки накроют еще большую территорию Украины. Они будут распространяться еще больше в центр и на юг государства.

Осадки в Украине 12 марта/ ventusky.com

Согласно данным сайта Ventusky, выпадение снега ожидается в северо-западных и центральных областях в среду, 13 марта.

Осадки в Украине 13 марта/ ventusky.com

Что известно о сайте Ventusky? Сайт и приложение Ventusky были созданы организацией InMeteo – метеорологической компанией в Чехии с главным офисом в городе Пльзень. Основная специализация компании – прогноз погоды и визуальное отображение всех метеорологических показателей. В компании, которая его разработала, называют Ventusky уникальным инструментом, который демонстрирует точные метеорологические показатели и изменение погоды с течением времени на всем земном шаре и в каждой его конкретной точке.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что Украину накроет антициклон Jasper – в погоде произойдут резкие изменения. Во многих областях будут морозы, лишь в южных регионах и на Закарпатье будет доминировать более теплая погода, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Также сообщалось, что Украину накрывает морозный антициклон – регионы будет засыпать снегом. В некоторых областях Украины температура воздуха опустится до 6 градусов мороза.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в Украине резко ударит похолодание с морозами. Синоптик рассказала, какой неприятный "сюрприз" будет до 16 марта.

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