Наметет до 10-15 см снега: когда Украину накроют сильные осадки

Погода в Украине в ближайшее время принесет неожиданные "сюрпризы" – уже через несколько дней наше государство могут накрыть сильные осадки.
Сильные снегопады и дожди ожидаются в ряде областей в понедельник и вторник, 11 и 12 марта. Такие изменения в погодных условиях спрогнозировал народный синоптик Станислав Щедрин.
"11-12 марта есть большая вероятность, что в Украине наметет до 10-15 см снега", – отметил Щедрин.
Он предупредил, что выпадение снега возможно в северных и северо-восточных регионах нашего государства.
"В северных и северо-восточных областях 11-12 марта возможны сильные снегопады и дожди, в остальной части страны пройдут небольшие дожди и мокрый снег", – спрогнозировал народный синоптик.
Кто такой Станислав Щедрин
Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.
Согласно информации на метеорологическом портале Ventusky, наибольшее количество осадков 11 марта ожидается в западных областях Украины и частично в центральных.
В следующий вторник, 12 марта, согласно картам на упомянутом портале, осадки накроют еще большую территорию Украины. Они будут распространяться еще больше в центр и на юг государства.
Согласно данным сайта Ventusky, выпадение снега ожидается в северо-западных и центральных областях в среду, 13 марта.
Что известно о сайте Ventusky?
Сайт и приложение Ventusky были созданы организацией InMeteo – метеорологической компанией в Чехии с главным офисом в городе Пльзень. Основная специализация компании – прогноз погоды и визуальное отображение всех метеорологических показателей.
В компании, которая его разработала, называют Ventusky уникальным инструментом, который демонстрирует точные метеорологические показатели и изменение погоды с течением времени на всем земном шаре и в каждой его конкретной точке.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что Украину накроет антициклон Jasper – в погоде произойдут резкие изменения. Во многих областях будут морозы, лишь в южных регионах и на Закарпатье будет доминировать более теплая погода, предупредила синоптик Наталья Диденко.
Также сообщалось, что Украину накрывает морозный антициклон – регионы будет засыпать снегом. В некоторых областях Украины температура воздуха опустится до 6 градусов мороза.
Ранее синоптик Наталья Диденко рассказывала, что в Украине резко ударит похолодание с морозами. Синоптик рассказала, какой неприятный "сюрприз" будет до 16 марта.
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