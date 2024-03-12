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Когда отступят морозы: синоптик назвала дату потепления в Украине

Алёна Воронина
12 марта 2024, 12:50
Ночью температура воздуха уже будет плюсовой, а дневная температура в некоторых областях поднимется до отметки +15 градусов.

Погода, весна, птичка
Погода в Украине - синоптик сказала, когда отступят морозы/ unsplash.com

Погода в Украине начнет становиться теплее уже со среды, 13 марта. Начиная с этого дня ночные температуры воздуха постепенно будут становиться выше.

Дневные температуры также будут подниматься и в некоторых областях будут достигать отметки до +15 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Птуха, сообщает NV.

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"С 13 марта ночные морозы по стране постепенно отступают и ночная температура местами достигнет +3, на юге +1...+6. Днем +2...+8, и только 14 марта на Закарпатье, Одесской области и в Крыму +9...+15. Довольно высокие показатели. 15-16 марта ночью от +4 до -2, юг и Закарпатье – от +1 до +6, а днем +5...+14 уже в большинстве областей. Температура будет повышаться", – рассказала Птуха.

Также она отметила, что в целом на следующие выходные, 16 и 17 марта, осадков не будет. Однако 17 марта поступят атмосферные фронты с северо-запада, так что могут быть осадки в воскресенье и в следующий понедельник, 18 марта. Это касается преимущественно западных, северных и центральных областей.

"Но пока всё же видим тенденцию к незначительному, но повышению температуры, по крайней мере, уже ночи не такие морозные", – сказала синоптик.

Погода в Украине на 13 марта
Погода в Украине 13 марта/ meteoprog
Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде – Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Также ранее сообщалось, что в Украину придет серьезная непогода. Морозы, снег и местами дожди принесет в Украину циклон, который надвигается с юго-запада Европы.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение. Скорость ветра во многих областях Украины будет достигать 20 м/с.

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