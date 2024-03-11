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Бешеный ветер и дождь со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
11 марта 2024, 19:32
Скорость ветра во многих областях Украины будет достигать 20 м/с.
Бешеный ветер и дождь со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение
Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 12 марта будет дождливой и снежной. Во многих областях будет сильный ветер и мороз. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях будут порывы ветра со скоростью 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

погода 12 марта
Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото: ventusky

Погода 12 марта

В Украине 12 марта будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а также на Правобережье и Херсонщине. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Во многих областях могут быть сильные порывы ветра.

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"Температура ночью в западных, юго-западных областях и в Крыму 0-5° тепла, на остальной территории 1-6° мороза, на северо-востоке страны до 9° мороза, днем 2-7° тепла, в Крыму до 11°; на Закарпатье ночью 4-9° тепла, днем 9-14°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 12 марта в Украине будет дождливой и снежной. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской, Черниговской, Харьковской и Луганской областей. Там температура воздуха опустится до -3...+5 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +9...+13 градусов.

погода 12 марта
Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото: meteoprog

Погода 12 марта в Киеве

В Киеве 12 марта будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 12 марта
Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде – Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Напомним, Украину атаковал почти 7-балльный шторм – в стране всю неделю будет бушевать магнитная буря. Ожидается, что магнитная буря снизится до минимума только 13 марта.

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