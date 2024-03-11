Мокрый снег и дождь накроют часть областей: в Украину придет серьезная непогода

Морозы, снег и местами дожди принесет в Украину циклон, который надвигается с юго-запада Европы.

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Погода в Украине – мокрый снег и дождь накроют часть областей/ unsplash.com

Погода вУкраине во вторник, 12 марта, станет холоднее, часть регионов накроют осадки в виде мокрого снега и дождя.

Такая погода будет обусловлена циклоном, который надвигается с юго-запада Европы. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Во вторник циклон с юго-запада Европы и его атмосферные фронты принесут дожди и временами мокрый снег в западные области Украины, местами затронут Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. Остальная наша территория будет находиться под влиянием антициклона, который обусловит сухую погоду", – рассказала Диденко.

Она объяснила, что антициклон вызывает сухую погоду без осадков, а циклон – прохладную дождливую или облачную погоду.

Какой будет температура воздуха

По словам синоптика, температура воздуха еще будет не совсем весенней. Кое-где 12 марта еще будут морозы.

"Ночью -1...-8 градусов, на западе и юге 0...+5 градусов. В течение дня 12-го марта в Украине ожидается +4...+8 градусов, на юге до +10, на Закарпатье до +12 градусов", – рассказала Диденко.

Она отметила, что ветер будет порывистым, некомфортным. В большинстве областей, кроме восточной части нашего государства, возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Украине 12 марта/ meteoprog

Погода в Киеве 12 марта

В Киеве вторник будет облачным, местами вероятны небольшие осадки. Ночью температура воздуха составит -1...-3 градуса, днем около +5 градусов.

"Самый комфортный синоптический день из ближайшей перспективы – суббота, 16-е марта, будет солнечно и тепло, +10...+16 градусов", – добавила синоптик.

Погода в Киеве 12 марта/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде – Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает серьезная непогода – дождь и штормовой ветер. Синоптики предупреждают о мощных порывах ветра, которые могут достигать 27 м/с.

Напомним, Украину атаковал почти 7-балльный шторм – в стране всю неделю будет бушевать магнитная буря. Ожидается, что магнитная буря снизится до минимума только 13 марта.

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