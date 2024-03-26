Ветер со скоростью почти 40 м/с: в Украину врываются штормовые порывы

Погода в Украине 27 марта будет достаточно сухой и теплой. В некоторых областях температура воздуха повысится до +16 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 27 марта / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 27 марта будет местами дождливой. Во многих областях синоптики прогнозируют туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. По данным ventusky, в некоторых областях порывы ветра могут достигать 38 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 27 марта / фото: ventusky

Погода 27 марта

В Украине 27 марта будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди зна территории восточных областей. В южных, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях будет туман. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, ожидаются сильные порывы ветра.

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"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла; на высокогорье Карпат ночью 1-6° мороза, днем 5-10° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +16

По данным meteoprog, 27 марта в Украине будет достаточно сухим. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -1...+11 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +5...+16 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 27 марта / фото: meteoprog

Погода 27 марта в Киеве

В Киеве 27 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 27 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.

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