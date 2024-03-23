УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину будет заливать дождями: в двух областях объявили 3 уровень опасности

Ангелина Подвысоцкая
23 марта 2024, 19:46
Синоптики прогнозируют мокрый снег в Карпатах, там могут сойти снежные лавины.
погода
Прогноз погоды в Украине на 24 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 24 марта будет дождливой. В одном регионе синоптики прогнозируют мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.

погода 24 марта
Прогноз погоды в Украине на 24 марта / фото: ventusky

Погода 24 марта

В Украине 24 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дождь в западных, северных, днем и в большинстве центральных и Одесской областях. В Карпатах ожидается мокрый снег. Ветер в этот день будет южный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

видео дня

"Температура ночью 3-8° тепла, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области и в Крыму около 0°; днем 7-12° тепла, на юге и востоке страны до 15°. На высокогорье Карпат мокрый снег и дождь; температура в течение суток 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +14

По данным meteoprog, 24 марта в Украине будет дождливой. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +7...+8 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +5...+14 градусов.

погода 24 марта
Прогноз погоды в Украине на 24 марта / фото: meteoprog

Погода 24 марта в Киеве

В Киеве 24 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет южный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 24 марта
Прогноз погоды в Украине на 24 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Украину будет заливать дождями: в двух областях объявили 3 уровень опасности

Украину будет заливать дождями: в двух областях объявили 3 уровень опасности

19:46 Синоптик
Украина может недополучить военную помощь от ЕС - CNN

Украина может недополучить военную помощь от ЕС - CNN

18:59 Политика
РФ не остановится на Донбассе: Макрон сделал заявление о новых целях Кремля

РФ не остановится на Донбассе: Макрон сделал заявление о новых целях Кремля

18:46 Мир
Все главные новости

Популярное

Это ужас : комик Сергей Светлаков был на концерте группы Пикник в Крокусе 8136

"Это ужас": комик Сергей Светлаков был на концерте группы "Пикник" в Крокусе

Ретроградный Меркурий 1-25 апреля: Овнам - похудение, Девам - деньги, Рыбам - ожидание 5311

Ретроградный Меркурий 1-25 апреля: Овнам - похудение, Девам - деньги, Рыбам - ожидание

РФ собрала 100-тысячный кулак : Жданов назвал, какие города под угрозой 5119

РФ собрала 100-тысячный "кулак": Жданов назвал, какие города под угрозой

Как уберечься от клеща: какой запах отпугнет их навсегда 4448

Как уберечься от клеща: какой запах отпугнет их навсегда

Последние новости

20:43

"Они подготовились": Мусиенко сказал, когда РФ может нанести массированный удар

19:55

В оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар вблизи военной базы РФ - Андрющенко

19:46

Украину будет заливать дождями: в двух областях объявили 3 уровень опасности

19:10

"Запреты бить по НПЗ" со стороны Вашингтона: Украина на правильном путимнение

18:59

Украина может недополучить военную помощь от ЕС - CNN

Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на ПасхуКогда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху
18:46

РФ не остановится на Донбассе: Макрон сделал заявление о новых целях Кремля

18:44

Наступление РФ иссякло на ключевых направлениях: офицер раскрыл возможности врага

17:50

РФ готовит наступление на 4 области: полковник сказал, куда направят 100-тысяч солдат

17:48

Россиян взорвали вместе с техникой: в ГУР раскрыли детали мощного удара на юге

Реклама
16:59

Теракт в Москве повлияет на ход войны в Украине: в Bloomberg раскрыли угрозы

16:57

Самая затяжная магнитная буря месяца: в страну ворвался почти 8-балльный шторм

16:52

Кого признают годным и будет ли бронь: названы сроки принятия закона о мобилизации

16:29

РФ не прекращает штурмы на юге: в ВСУ раскрыли масштабные потери оккупантов

16:20

Что нужно сжечь 24 марта, чтобы избавиться от проблем: строгие приметы дня

16:11

Атака России на энергетику была местью за болезненные для нее удары по нефтепереработке – РябцевЭксклюзив

15:52

Бойня в Подмосковье: Путин приплел "украинский след", в ГУР ответили на фейк РФ

15:11

Погода на Пасху 2024: синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет

14:50

Гороскоп Таро на апрель 2024: Овнам - выбор, Тельцам - пауза, Близнецам - завистьВидео

14:46

ФСБ лжет: у Зеленского жестко прокомментировали бойню в РФ

14:39

"США сдулись, как воздушный шарик": Жданов сказал, откуда Украине ждать помощи

Реклама
14:37

Дрогнула при упоминании про Уильяма: эксперт по языку тела прокомментировала обращение Миддлтон

14:17

Россия атакует украинскую энергетику: в ВСУ объяснили тактику ударов весной

13:47

Скорблю о России: Лорак и ее бойфренд посочуствовали теракту в Крокусе

13:45

"Панцири" не спасут: РФ не защитит все НПЗ от ударов дронов – разведка Британии

13:16

Как и сколько раз кормить щенка и что можно дать со стола: советы для собаководов

13:07

"Ограниченно годные" будут служить в боевых подразделениях: нардеп раскрыл детали

12:52

"Россияне "гасят" Харьков": Жданов раскрыл худший сценарий новых ударов РФ

12:48

У Кейт Миддлтон рак: принц Гарри и Меган Маркл решили поддержать принцессу

12:46

Только самые внимательные найдут клубнику за 6 секунд: чрезвычайно сложная загадка

12:27

Церковный праздник 24 марта: что запрещено делать в первую неделю Великого поста

12:00

Запрет США на удары по российским НПЗ: почему версии не совпадаютЭксклюзив

11:59

ФСБ задержала виновников теракта в Москве и выдала заявление о причастности Украины

11:48

"Делаем все возможное": Зеленский рассказал, удалось ли уже устранить последствия атаки РФ

11:47

Месть за Чечню, Сирию и Афганистан: в США назвали причину бойни в РФ – NYT

11:31

Цветение будет пышным, а листва - сочной: как применять яичную воду в саду и огороде

11:28

Кэмерон Диаз во второй раз стала мамой и рассекретила необычное имя малыша

11:08

Чем сейчас опасна ротация на фронте: в ISW оценили решение Сырского

11:01

Ударит +20 градусов: какой будет погода в последнюю неделю марта

09:56

Россияне не прекращают штурм, давят на плацдарм ВСУ в районе Крынок

09:32

Ретроградный Меркурий 1-25 апреля: Овнам - похудение, Девам - деньги, Рыбам - ожиданиеВидео

Реклама
09:30

Гороскоп на завтра 24 марта: Ракам - прибыль, Козерогам - исполнение желаний

09:24

"Путин использует каждую минуту для ударов по Украине": в Белом доме сделали важное заявление

09:10

"Это ужас": комик Сергей Светлаков был на концерте группы "Пикник" в Крокусе

08:57

Наступление оккупантов на Харьков: аналитики ISW назвали сценарий и угрозы

08:35

РФ ночью атаковала Украину 4 ракетами и 34 дронами: сбить удалось не все

08:10

Кремль готовит эскалацию войны и новую мобилизациюмнение

07:57

Взрыв, а потом пожар: в РФ горит НПЗ в Самарской области - росСМИВидео

07:51

"РФ может продолжить удары по энергосистеме Украины": в ISW назвали цель оккупантов

06:47

Вариант концерта в подмосковье идеален для Кремлямнение

05:10

"Теперь нужно ждать атак каждый день": Жданов сделал тревожный прогноз о ракетных ударах

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять