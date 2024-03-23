Украину будет заливать дождями: в двух областях объявили 3 уровень опасности

Погода в Украине 24 марта будет дождливой. В одном регионе синоптики прогнозируют мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности.
Погода 24 марта
В Украине 24 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дождь в западных, северных, днем и в большинстве центральных и Одесской областях. В Карпатах ожидается мокрый снег. Ветер в этот день будет южный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 3-8° тепла, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области и в Крыму около 0°; днем 7-12° тепла, на юге и востоке страны до 15°. На высокогорье Карпат мокрый снег и дождь; температура в течение суток 0-5° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +14
По данным meteoprog, 24 марта в Украине будет дождливой. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +7...+8 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +5...+14 градусов.
Погода 24 марта в Киеве
В Киеве 24 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет южный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине
Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.
Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.
Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.
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