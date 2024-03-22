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Почти 20-градусная жара: Украину накрывает весеннее потепление

Ангелина Подвысоцкая
22 марта 2024, 19:40
В некоторых областях Украины синоптики прогнозируют небольшой дождь.
погода
Прогноз погоды в Украине на 23 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 23 марта будет очень теплой. Синоптики прогнозируют местами дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

погода 23 марта
Прогноз погоды в Украине на 23 марта / фото: ventusky

Погода 23 марта

В Украине 23 марта будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь на территории северных, Львовской, Волынской и Ровенской областей. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях 1-6° тепла, на остальной территории от 3° тепла до 2° мороза; днем 8-13° тепла, на западе и юго-западе страны до 16°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

видео дня

В Украине ударит +16

По данным meteoprog, 23 марта в Украине будет местами дождливой. Самая низкая температура воздуха будет на территории Харьковской области. Там температура воздуха опустится до +2...+11 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +7...+16 градусов.

погода 23 марта
Прогноз погоды в Украине на 23 марта / фото: meteoprog

Погода 23 марта в Киеве

В Киеве 23 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 11-13°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 23 марта
Прогноз погоды в Украине на 23 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.

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