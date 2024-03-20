Будет очень сильный туман и дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

Во многих областях Украины синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом.

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Прогноз погоды в Украине на 21 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 21 марта будет снежной. Синоптики прогнозируют туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана. Видимость может быть 200-500 м. В регионах объявили І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 21 марта / фото: ventusky

Погода 21 марта

В Украине 21 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом в южных, центральных, Черновицкой, ночью и в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях. В Украине прогнозируют туман в южных и западных областях. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, могут быть сильные порывы ветра.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 7-12° тепла; на высокогорье Карпат ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +11

По данным meteoprog, 21 марта в Украине будет дождливой и местами снежной. Самая низкая температура воздуха будет на территории Кировоградской области. Там температура воздуха опустится до 4...+7 градусов. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +5...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 21 марта / фото: meteoprog

Погода 21 марта в Киеве

В Киеве 21 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь с мокрым снегом. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 9-11°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 21 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.

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