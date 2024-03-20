В Украине ударит +17 градусов: синоптик назвала дату повышения температуры

Погода в Украине начинает постепенно становиться теплее. В ближайшие дни температура воздуха будет расти.
В выходные, 23 и 24 марта, температура достигнет отметки +17 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"21-го марта температура воздуха ожидается в течение дня в пределах +8...+12 градусов, 22-го марта +10...+14 градусов, а 23-го марта, во Всемирный день метеоролога, и 24-го марта +12...+17 градусов", – отметила синоптик.
Однако в воскресенье, 24 марта, похолодает на западе Украины.
В четверг, 21 марта, осадки еще останутся в центральной части Украины и на юге, на остальной территории будет преобладать сухая погода.
Погода в Киеве 21 марта
В Киеве 21-го марта осадков не ожидается, столбики термометров будут подниматься максимум до +8...+10 градусов.
"В столице в выходные, 23 и 24 марта, предполагается прекрасная весенняя погода – будет сухо, много солнца и +14...+16 градусов", – добавила синоптик.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что снег и дождь накроют Украину – синоптик сказал, где ждать непогоды. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю – с 18 по 24 марта. Практически каждый день в течение недели в Украине будут идти дожди, а в некоторых областях – еще и мокрый снег.
Также ранее синоптик назвала дату по-настоящему весенней погоды. В Украине потеплеет уже через несколько дней, но перед этим украинцев еще ждут дождь с мокрым снегом.
Напомним, Украину атаковала новая магнитная буря. Сила магнитной бури возрастет до почти 6-бального уровня, после чего пойдет на спад.
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