Потепление ворвется в Украину: синоптик назвала дату по-настоящему весенней погоды

В Украине потеплеет уже через несколько дней, но перед этим украинцев еще ждут дождь с мокрым снегом.

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Погода в Украине - скоро произойдет потепление/ unsplash.com

Погода в Украине станет теплее уже через несколько дней - температура воздуха начнет подниматься с четверга, 21 марта. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

Но перед потеплением украинцев еще ждут дожди, а кое-где и с мокрым снегом.

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"20-го марта в большинстве областей Украины ожидается дождь, временами с мокрым снегом. Только в восточной части осадки маловероятны", - рассказала синоптик.

В среду, 20 марта, в течение дня температура воздуха особо не изменится - она составит от +5 до +9 градусов. В восточных областях, в Крыму и на Закарпатье столбики термометров будут показывать от +8 до +12 градусов.

В Киеве в среду будет идти дождь, в течение дня будет около +5 градусов.

"С 21-го марта начнет теплеть, выходные будут хорошими", - добавила синоптик.

Погода в Украине 20 марта/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что снег и дождь накроют Украину - синоптик сказал, где ждать непогоды. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю - с 18 по 24 марта. Практически каждый день в течение недели в Украине будут идти дожди, а в некоторых областях - еще и мокрый снег.

Также ранее сообщалось, что на Украину налетит шторм - регионы будет засыпать снегом, будет бешеный ветер. Синоптики объявили 3 уровень опасности в Ивано-Франковской области. Там могут сойти снежные лавины.

Напомним, скоро страну накроет магнитная буря - шторм "врежет" сразу с 6-балльной мощностью. Ожидается, что новая магнитная буря ворвется в Украину уже 20 марта.

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