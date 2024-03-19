Потепление ворвется в Украину: синоптик назвала дату по-настоящему весенней погоды

Погода в Украине станет теплее уже через несколько дней - температура воздуха начнет подниматься с четверга, 21 марта. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
Но перед потеплением украинцев еще ждут дожди, а кое-где и с мокрым снегом.
"20-го марта в большинстве областей Украины ожидается дождь, временами с мокрым снегом. Только в восточной части осадки маловероятны", - рассказала синоптик.
В среду, 20 марта, в течение дня температура воздуха особо не изменится - она составит от +5 до +9 градусов. В восточных областях, в Крыму и на Закарпатье столбики термометров будут показывать от +8 до +12 градусов.
В Киеве в среду будет идти дождь, в течение дня будет около +5 градусов.
"С 21-го марта начнет теплеть, выходные будут хорошими", - добавила синоптик.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине
Ранее сообщалось, что снег и дождь накроют Украину - синоптик сказал, где ждать непогоды. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю - с 18 по 24 марта. Практически каждый день в течение недели в Украине будут идти дожди, а в некоторых областях - еще и мокрый снег.
Также ранее сообщалось, что на Украину налетит шторм - регионы будет засыпать снегом, будет бешеный ветер. Синоптики объявили 3 уровень опасности в Ивано-Франковской области. Там могут сойти снежные лавины.
Напомним, скоро страну накроет магнитная буря - шторм "врежет" сразу с 6-балльной мощностью. Ожидается, что новая магнитная буря ворвется в Украину уже 20 марта.
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