На Украину налетит шторм: регионы будет засыпать снегом, будет бешеный ветер

Синоптики объявили 3 уровень опасности в Ивано-Франковской области. Там могут сойти снежные лавины.

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Прогноз погоды в Украине на 19 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 19 марта будет снежной. Синоптики прогнозируют туман и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской области синоптики объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

В западных областях Украины скорость ветра будет достигать 20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 19 марта / фото: ventusky

Погода 19 марта

В Украине 19 марта будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют снег во многих областях Украины. В Украине прогнозируют гололедицу и туман. Ветер в этот день будет юго-восточный и северо-западный со скоростью 5-12 м/с, могут быть сильные порывы ветра.

"В западных областях снег, днем с дождем, на дорогах местами гололедица; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла. В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ночью и утром местами туман; ветер юго-восточный, 5-10 м/с... Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза (в Крыму 1-6° тепла), днем 4-9° тепла, на юго-востоке страны до 13°. В Карпатах ночью без осадков, днем мокрый снег; днем местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -2

По данным meteoprog, 19 марта в Украине будет снежной и прохладной. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской области. Там температура воздуха опустится до -2...+4 градусов. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +5...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 марта / фото: meteoprog

Погода 19 марта в Киеве

В Киеве 19 марта будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и мокрый снег. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 19 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.

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