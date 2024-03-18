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Шторм "врежет" сразу с 6-балльной мощностью: скоро страну накроет магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
18 марта 2024, 23:35
Ожидается, что новая магнитная буря ворвется в Украину уже 20 марта.
магнитная буря
Украину скоро накроет новая магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину совсем скоро накроет новая магнитная буря. Она будет очень сильной и может повлиять на здоровье человека. Об этом сообщает meteoagent.

Прошлая магнитная буря пошла на спад и закончилась 18 марта на 3-балльном уровне. Во вторник ее активность будет на минимуме, но уже 20 марта мощная магнитная буря накроет всю страну.

Геомагнитный шторм ворвется сразу с почти 6-балльной мощностью. На таком же уровне он продлится и 21 марта. Ожидается, что после этого буря может пойти на спад.

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магнитная буря
Украину скоро накроет новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса М. Сообщается, что 16 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 30%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 38 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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