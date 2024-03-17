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Почти всю страну будет засыпать снегом: синоптик назвала дату потепления

Ангелина Подвысоцкая
17 марта 2024, 19:29
В Украину пришло сильное похолодание. Во многих областях синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом.
Почти всю страну будет засыпать снегом: синоптик назвала дату потепления
Прогноз погоды в Украине на 18 марта / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 18 марта будет снежной. Синоптики прогнозируют туман и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

погода 18 марта
Прогноз погоды в Украине на 18 марта / фото: ventusky

По данным синоптика Наталки Диденко, в Украину идет похолодание. Почти все регионы страны накроют осадки. Почти везде будет мокрый снег. В этот день повсеместно будет преобладать влажная воздушная масса - атмосферные фронты. Она добавила, что потепление придет все в среду, 20 марта.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 18 марта

В Украине 18 марта будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют снег во многих областях Украины. На территории юго-восточных областей ожидается туман, а в западных областях - гололедица. Ветер в этот день будет южный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"В западных областях небольшой мокрый снег; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. В Карпатах умеренный снег, температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°. На остальной территории дождь, в северных и центральных областях с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла, в южной части, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях 7-12° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -1

По данным meteoprog, 18 марта в Украине будет снежной и прохладной. Самая низкая температура воздуха будет на территории Львовской и Волынской областей. Там температура воздуха опустится до -1...+7 градусов. Теплее всего будет в Сумской и Харьковской областях. Там температура воздуха повысится до +5...+11 градусов.

погода 18 марта
Прогноз погоды в Украине на 18 марта / фото: meteoprog

Погода 18 марта в Киеве

В Киеве 18 марта будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и мокрый снег. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 18 марта
Прогноз погоды в Украине на 18 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.

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