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В двух областях объявили 3 уровень опасности: Украину накроют сильные осадки

Ангелина Подвысоцкая
16 марта 2024, 19:52
В Украине 17 марта прогнозируют дожди со снегом. Также ожидается туман.
погода
Прогноз погоды в Украине на 17 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 17 марта будет снежной и дождливой. Синоптики прогнозируют туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

погода 17 марта
Прогноз погоды в Украине на 17 марта / фото: ventusky

Погода 17 марта

В Украине 17 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На территории центральных и южных областей ожидается туман. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

видео дня

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла; в Карпатах в течение суток от 1° мороза до 4° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +13

По данным meteoprog, 17 марта в Украине будет снежной и дождливой. Самая низкая температура воздуха будет на территории Харьковской области. Там температура воздуха опустится до 4...+7 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +7...+13 градусов.

погода 17 марта
Прогноз погоды в Украине на 17 марта / фото: meteoprog

Погода 17 марта в Киеве

В Киеве 17 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 17 марта
Прогноз погоды в Украине на 17 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.

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