В Украину врывается шторм: синоптики объявили І уровень опасности

Погода в Украине 16 марта будет снежной. Синоптики прогнозируют туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.
На территории центральных областей и на Прикарпатье ожидается туман. Синоптики объявили І уровень опасности. Там видимость будет 200-500 м.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Погода 16 марта
В Украине 16 марта будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дождь в южных областях. На территории центральных областей и на Прикарпатье ожидается туман. Ветер в этот день будет южный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на побережье морей 2-7° тепла; днем 6-11° тепла, на западе страны до 15°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +11
По данным meteoprog, 16 марта в Украине будет снежной. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до 0...+5 градусов. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +3...+11 градусов.
Погода 16 марта в Киеве
В Киеве 16 марта будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 6-11° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине
Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.
Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.
Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.
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