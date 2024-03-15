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В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю

Ангелина Подвысоцкая
15 марта 2024, 22:43
Мощная магнитная буря накрыла страну 12 марта, а уже 14 марта достигла своего максимума.
магнитная буря, погода, солнце
Украину накрыла новая магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла новая магнитная буря. Она продлится почти целую неделю. Об этом сообщает meteoagent.

Магнитная буря ворвалась в страну 12 марта. Уже на следующий день геомагнитный шторм внезапно взлетел до 5-балльного уровня. 14 марта мощность бури была уже на уровне почти 8-ми баллов, что делает ее невероятно сильной.

15 марта сила шторма опустилась до 6-ти баллов. Ожидается, что 16-17 марта магнитная буря будет на уровне 3-х баллов, после чего опустится до минимума .

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магнитная буря
Украину накрыла сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса М. Сообщается, что 16 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 13 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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