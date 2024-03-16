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На смену теплу в +14 в Украину резко придет похолодание: синоптик назвала дату

Анна Ярославская
16 марта 2024, 10:27
Синоптик предупредила, что с понедельника в Украину придет похолодание. Температура воздуха снизится на 3-6 градусов.

Белка
На выходных в Украине потеплеет до +14 градусов, прогнозирует синоптик / Фото: УНИАН

Погода в Украине на выходных 16-17 марта будет по-весеннему теплой. Столбики термометров максимально покажут около +14 градусов. Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу на северо-востоке страны будет немного прохладнее - от +4 до +9 градусов. На остальной территории страны - от +9 до +14.

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"А в воскресенье почти повсюду ожидается +10...+14, однако одновременно похолодает в западных областях до +6...+9 градусов", - написала синоптик в Telegram.

Погода в Украине на 16 марта 2024
Погода в Украине на 16 марта 2024 / meteo.gov.ua

16 марта существенные осадки маловероятны, 17 марта атмосферный фронт с запада принесет дожди в западную часть Украины, на север и местами в центральные области (Полтавская и Черкасская область, Кропивницкий с районами).

Погода в Укаине на 17 марта 2024
Погода в Укаине на 17 марта 2024 / meteo.gov.ua

Погода в Киеве на выходных

В столице 16 марта будет тепло. Воздух прогреется до +10 градусов. Синоптик прогнозирует сухую погоду, без осадков.

17 марта в столице потепление будет продолжаться - столбики термометров поднимутся до +12... +13 градусов, однако ожидается дождь.

Синоптик предупредила, что с понедельника в Украину придет похолодание. Температура воздуха снизится на 3-6 градусов.

"Будет свежо, хотя не слишком холодно", - отметила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - прогнозы

Синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что погода в Украине 16 марта будет снежной.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен третий уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.

На территории центральных областей и на Прикарпатье ожидается туман. Синоптики объявили І уровень опасности. Там видимость будет 200-500 м.

Метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозировала, что погода в Украине весной 2024 года будет достаточно теплой - в некоторых регионах температура воздуха ожидается на один-два градуса выше климатической нормы. При этом заморозки и осадки в виде снега также не исключены.

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