На смену теплу в +14 в Украину резко придет похолодание: синоптик назвала дату

Погода в Украине на выходных 16-17 марта будет по-весеннему теплой. Столбики термометров максимально покажут около +14 градусов. Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в субботу на северо-востоке страны будет немного прохладнее - от +4 до +9 градусов. На остальной территории страны - от +9 до +14.
"А в воскресенье почти повсюду ожидается +10...+14, однако одновременно похолодает в западных областях до +6...+9 градусов", - написала синоптик в Telegram.
16 марта существенные осадки маловероятны, 17 марта атмосферный фронт с запада принесет дожди в западную часть Украины, на север и местами в центральные области (Полтавская и Черкасская область, Кропивницкий с районами).
Погода в Киеве на выходных
В столице 16 марта будет тепло. Воздух прогреется до +10 градусов. Синоптик прогнозирует сухую погоду, без осадков.
17 марта в столице потепление будет продолжаться - столбики термометров поднимутся до +12... +13 градусов, однако ожидается дождь.
Синоптик предупредила, что с понедельника в Украину придет похолодание. Температура воздуха снизится на 3-6 градусов.
"Будет свежо, хотя не слишком холодно", - отметила Диденко.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - прогнозы
Синоптики Укргидрометцентра прогнозировали, что погода в Украине 16 марта будет снежной.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен третий уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.
На территории центральных областей и на Прикарпатье ожидается туман. Синоптики объявили І уровень опасности. Там видимость будет 200-500 м.
Метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух прогнозировала, что погода в Украине весной 2024 года будет достаточно теплой - в некоторых регионах температура воздуха ожидается на один-два градуса выше климатической нормы. При этом заморозки и осадки в виде снега также не исключены.
Вам также может быть интересно:
- В Украине потеплеет до +15 градусов: синоптики назвали регионы, где "ударит" тепло
- В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю