Снег и дождь накроют Украину: синоптик сказал, где ждать непогоды

Практически каждый день в течение недели в Украине будут идти дожди, а в некоторых областях – еще и мокрый снег.

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Погода в Украине – снег и дождь будут идти всю неделю/ unsplash.com

Погода в Украине на протяжении недели, с 18 по 24 марта, будет неустойчивой и влажной. Дожди будут идти практически каждый день, а в северных и западных областях также будет мокрый снег.

Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что температурный фон останется высоким, но в начале недели незначительное похолодание охватит западные области страны. Также местами не исключены туманы.

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Погода в Украине 18 марта

В понедельник, 18 марта, в западной части ожидается снег и мокрый снег, на остальной территории страны пройдут дожди, в центральных областях и на Киевщине местами значительные. На левобережье страны возможен туман. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12. В западных областях ночью -3...+2 градусов, днем 0...+5.

Погода в Украине 18 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 19 марта

Во вторник, 19 марта, в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая погода. Пройдут осадки в виде дождя, мороси и мокрого снега. Кое-где возможен туман. В западной части на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +6...+11; в западных областях ночью -4...+1 градусов, днем +1...+6.

Погода в Украине 19 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 20 марта

В среду, 20 марта, осадки пройдут в центральных, западных и местами северных областях. На юге и востоке преимущественно сухо. В Карпатах ожидается значительный снег и мокрый снег. В западных областях местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +6...+11; в западных областях ночью -2...+3 градусов, днем +1...+6.

Погода в Украине 20 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 21 марта

В четверг, 21 марта, в южных и юго-западных областях Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом, на остальной части страны без существенных осадков. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12.

Погода в Украине 21 марта/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 марта

В пятницу, 22 марта, существенных осадков не ожидается, лишь вечером на Волыни пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +7...+12.

Погода в Украине 23 марта

В субботу, 23 марта, в западных и северных областях пройдут дожди, на остальной части страны без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13.

Погода в Украине 24 марта

В воскресенье, 24 марта, дождливая погода сохранится в западных и северных регионах. В Карпатах мокрый снег и дождь. В остальных областях без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +8...+13, в южных, центральных и восточных областях местами +14...+17 градусов.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что на смену теплу в +14 в Украину резко придет похолодание – синоптик назвала дату. Синоптик предупредила, что с понедельника в Украину придет похолодание. Температура воздуха снизится на 3-6 градусов.

Также ранее сообщалось, что в двух областях объявили 3 уровень опасности – Украину накроют сильные осадки. В Украине 17 марта прогнозируют дожди со снегом. Также ожидается туман.

Напомним, в Украину ворвался 8-балльный шторм – магнитная буря затянется почти на неделю. Мощная магнитная буря накрыла страну 12 марта, а уже 14 марта достигла своего максимума.

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