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Непогода может повлиять на движение транспорта: объявлено штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
21 марта 2024, 19:11
Синоптики прогнозируют дождь и сильный туман. Синоптики объявили І уровень опасности.
погода
Прогноз погоды в Украине на 22 марта / фото: pixabay

Погода в Украине 22 марта будет дождливой. Синоптики прогнозируют туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана. Видимость может быть 200-500 м. В регионах объявили І уровень опасности. Из-за этого может быть нарушено движение транспорта.

погода 22 марта
Прогноз погоды в Украине на 22 марта / фото: ventusky

Погода 22 марта

В Украине 22 марта будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дождь на западе страны и в Крыму. В Украине прогнозируют туман в западных, Винницкой, Черкасской, местами Одесской и северных областях. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, могут быть сильные порывы ветра.

видео дня

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12° тепла; на высокогорье Карпат ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +13

По данным meteoprog, 22 марта в Украине будет дождливой. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до 0...+9 градусов. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до +4...+13 градусов.

погода 22 марта
Прогноз погоды в Украине на 22 марта / фото: meteoprog

Погода 22 марта в Киеве

В Киеве 22 марта будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют, однако ожидается туман. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 22 марта
Прогноз погоды в Украине на 22 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Ранее синоптик предупредил об опасной погоде - Украину накроет снег и врежет -8 градусов. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 11 по 17 марта. Он отметил, что погода в Украине временно ухудшится, в ряде регионов будет идти мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регионам, какой будет погода в Украине в марте. Синоптики сходятся во мнении, что настоящего тепла в марте, вероятно, не будет. Даже в Крыму март может оказаться холоднее, чем февраль.

Синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украине потеплеет, но предупредила о "сюрпризе". Потепление придет очень скоро, но одна неприятная деталь может испортить теплые дни.

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