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Налетит бешеный ветер: в Украине предупреждают об опасности

Ангелина Подвысоцкая
30 марта 2024, 20:21
Несмотря на сильный ветер на территории Украины будет жаркая погода. В некоторых областях потеплеет до +24 градусов.
Налетит бешеный ветер: в Украине предупреждают об опасности
Прогноз погоды в Украине на 31 марта / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 31 марта будет сухой. Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях синоптики прогнозируют штормовой ветер - до 15-20 м/с. По данным ventusky, в западных и южных областях порывы ветра могут достигать 28 м/с.

погода 31 марта
Прогноз погоды в Украине на 31 марта / фото: ventusky

Погода 31 марта

В Украине 31 марта будет малооблачно. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северный со скоростью 7-12 м/с. В западных областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

видео дня

"Температура ночью 6-11°, на Левобережье страны 3-8° тепла; днем 18-23°, в западных областях до 26°, на побережье морей 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +24

По данным meteoprog, 31 марта в Украине будет жаркая погода. Самая низкая температура воздуха будет на территории Одесской области. Там температура воздуха опустится до +7...+15 градусов. Теплее всего будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +11...+24 градусов.

погода на 31 марта
Прогноз погоды в Украине на 31 марта / фото: meteoprog

Погода 31 марта в Киеве

В Киеве 31 марта будет малооблачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 6-11° тепла, днем 18-23°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода на 31 марта
Прогноз погоды в Украине на 31 марта / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода - налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды. Синоптик сказал, в какие дни на этой неделе температура воздуха будет рекордно высокой. Но при этом он предупредил, что в отдельных областях будут грозы и снег.

Синоптик дал прогноз погоды в Украине на апрель 2024. Апрель 2024 в Украине будет теплым, но без температурных рекордов. Также прогремят первые грозы, прогнозируют синоптики.

Также ранее сообщалось, что "врежет" почти 5-балльный шторм - Украину накроет трехдневная магнитная буря. Новая магнитная буря накроет страну после небольшого затишья.

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