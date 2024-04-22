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Часть областей накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

Алёна Воронина
22 апреля 2024, 14:33
Ближайшая ночь будет очень холодной в ряде областей нашей страны.

Погода, заморозки, мороз
Погода в Украине будет с заморозками/ unsplash.com

Погода в Украине во вторник, 23 апреля, будет очень холодной в части областей. В западных регионах ночью возможны заморозки.

Днем холоднее всего будет в северных областях, а теплее всего - в южных. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Завтра, 23-го апреля, теплее всего будет на юге и юго-востоке Украины, днем +16...+20 градусов. Холоднее всего - в северной части, +12...+15 градусов. На западе, в центральных областях предполагается умеренно теплый день, +14...+17 градусов. Ближайшая ночь будет очень холодной в западных областях, там вероятны заморозки. На остальной территории Украины ночью +4...+9 градусов", - отметила Диденко.

Дожди 23 апреля будут идти только ночью, и лишь периодически и местами.

В течение дня во вторник будет преимущественно сухо, небольшой дождик может быть только на Черниговщине и Полтавщине.

Погода в Украине 23 апреля
Погода в Украине 23 апреля/ meteoprog

Погода в Киеве 23 апреля

В Киеве во вторник днем днем осадков не ожидается. Ночью будет +6 градусов, днем +12...+14 градусов.

В последующие дни, согласно прогнозу синоптика, будет и не очень теплой, и не холодной.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели, с 22 по 28 апреля, и предупредил об ухудшении погоды - будут заморозки, дожди и мокрый снег. В ближайшие дни погода будет переменчивой. Ряд областей накроют холодные воздушные массы.

Напомним, мощная магнитная буря обрушилась на Украину - врезал почти 7-балльный шторм. Эта очень сильная магнитная буря будет бушевать целых 9 дней.

Также ранее метеоролог Вера Балабух рассказала, какой будет погода летом 2024 года. Больше всего дождей и гроз может быть в июле. В целом периоды длительной жары маловероятны.

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