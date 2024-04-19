Как сделать домашнюю горчицу за 5 минут: самый простой рецепт от известного повара

Достаточно будет небольшого количества времени, чтобы приготовить такое замечательное дополнение ко многим блюдам.

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Как сделать домашнюю горчицу/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Горчица является одним из самых популярных соусов, который можно сочетать с самыми разнообразными блюдами. Также ее можно добавлять в маринады или салатные заправки - такая особая нотка точно придаст блюдам необычайный вкус.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, как сделать домашнюю горчицу, потратив на это минимум времени.

Для такого рецепта понадобится 200 г зерен горчицы, 45 мл столового 9-процентного уксуса, 100 г сахара, 10 мл растительного масла, 15 г соли, а также 60 г меда.

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Но стоит учесть, что хоть этот рецепт и займет не много времени, однако горчицу для него нужно использовать только замоченную. Для этого ее нужно хорошо промыть, поместить в какую-то емкость, затем залить водой и оставить так стоять на 2 часа.

Далее нужно сцедить зерна, чтобы в них не оставалось лишней воды. Лишняя вода только навредит конечному результату. Зерна горчицы пересыпать в чашу блендера.

После этого в чашу блендера добавить все остальные ингредиенты в указанных выше дозировках. Далее всё перебить до однородности.

Готовый продукт лучше хранить в холодильнике в стерилизованных банках. Так горчица дольше будет оставаться свежей.

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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