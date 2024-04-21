Будут заморозки, дожди и мокрый снег: синоптик предупредил об ухудшении погоды

В ближайшие дни погода будет переменчивой. Ряд областей накроют холодные воздушные массы.

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Погода в Украине станет еще холоднее - будут заморозки, дожди и мокрый снег/ unsplash.com

Погода в Украине в течение недели, с 22 по 28 апреля, будет неустойчивой. Кое-где будут заморозки, дожди, колебания атмосферного давления и порывистый ветер.

Переменчивая погода будет вызвана активными процессами в атмосфере над Европой в ближайшие дни. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Он рассказал, что на юге Украины и в восточных областях будет сохраняться преимущественно аномально теплая погода. А вот в западных и северных областях будет холодно. Ночью на правобережье ожидаются заморозки.

Также в ряде областей будут грозы и шквалистое усиление ветра.

Погода в Украине 22 апреля

В первый день новой недели, 22 апреля, в большинстве областей стоит ожидать дождей. Они будут идти ночью в северных областях, а утром и днем - в западных, южных и центральных регионах. На крайнем западе нашей страны дожди будут идти местами с мокрым снегом. В восточных областях преимущественно обойдется без осадков.

Ветер ночью и утром юго-западный, 7-12 м/с, в центральных, восточных и северных областях, порывы, 15-20 м/с; днем переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, в западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3; днем +13...+18 градусов, в западных областях +8...+13.

Погода в Украине 22 апреля/ meteoprog

Погода в Украине 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, в центральных, северных и восточных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. В западной и южной части без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +14...+19. В западных областях ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе до 0...-5 градусов, днем +11...+16.

Погода в Украине 23 апреля/ meteoprog

Погода в Украине 24 апреля

В среду, 24 апреля в западных областях, днем также на севере страны ожидаются дожди, местами значительные, отдельные грозы. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22, в Крыму до +26 градусов, в западных областях +8...+13.

Погода в Украине 24 апреля/ meteoprog

Погода в Украине 25 апреля

В четверг, 25 апреля, в восточных и западных областях ожидаются дожди, в остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +15...+21; в южных, центральных и восточных областях ночью +9...+14 градусов, днем +20...+25.

Погода в Украине 26 апреля

В пятницу, 26 апреля, на большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается на правобережье +3...+8 градусов, на левобережье +10...+15. Днем максимальная температура составит на левобережье +17...+22 градусов, на правобережье +10...+15.

Погода в Украине 27 апреля

В субботу, 27 апреля, ночью в северных областях, днем местами в западной части пройдут дожди. На остальной территории Украины без осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, в северных и западных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-3 градуса; днем +16...+21.

Погода в Украине 28 апреля

В воскресенье, 28 апреля, существенных осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +17...+23, в Крыму до +27 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что Украину накрывает новый мощный циклон - будут сильные дожди, ветер и холод. После потепления Украину снова накроет похолодание с дождями.

Также ранее синоптики отмечали, что страну накрыл мощный шторм, и рассказали, где будут лить грозовые дожди.

Напомним, мощная магнитная буря обрушилась на Украину - врезал почти 7-балльный шторм. Эта очень сильная магнитная буря будет бушевать целых 9 дней.

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