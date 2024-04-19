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Заморозки, дожди и грозы: погода в Украине принесет новые "сюрпризы"

Алёна Воронина
19 апреля 2024, 14:02
Кое-где в Украине будет -7 градусов. После этого в ряде областей будет небольшое потепление, которое одновременно принесет с собой дожди и грозы.

Погода, дождь, гроза
Погода в Украине принесет новые "сюрпризы"/ unsplash.com

Погода в Украине в выходные, 20 и 21 апреля, будет неустойчивой. Ночью и утром в субботу, 20 апреля, в западных, северных, а также местами в центральных и восточных областях возможны заморозки как на поверхности почвы, так и в воздухе.

Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что такие низкие температуры могут нанести вред различным сельскохозяйственным культурам.

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В то же время синоптик рассказал, что вечером 20 апреля и в течение дня 21 апреля активный южный циклон с Черного моря вызовет выпадение обильных дождей, которые местами будут сопровождаться грозами, шквалистым усилением ветра. При этом в большинстве областей, кроме западных, будет ощутимое потепление.

Синоптик при этом предупредил, что такая резкая смена воздушных масс и колебания атмосферного давления и температуры могут негативно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Погода в Украине 20 апреля

В западных областях

В западных областях ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0...-5; днем +10...+15 градусов. В Карпатах ночью -2...-7 градусов, днем +5...+10.

В северных областях

В северных областях без существенных осадков, лишь вечером на юге Киевской и Сумской областей возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-5; днем +11...+16 градусов.

В центральных областях

В центральных областях ночью без осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ветер восточный/северо-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 градуса, днем +12...+17 градусов.

На юге Украины

В южной части и в Крыму ночью без осадков, днем дождь, в Приазовье местами с грозой. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +13...+18, в Крыму до +21 градуса.

В восточных областях

В восточных областях без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3, днем +15...+20 градусов.

Погода в Украине 20 апреля
Погода в Украине 20 апреля/ meteoprog

Погода в Украине 21 апреля

В западных областях

В западной части ночью местами, днем повсеместно пройдут дожди, в Житомирской и Винницкой областях значительные дожди. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем северный, 9-14 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, местами заморозки 0...-3, днем +6...+11 градусов.

В северных областях

В северных областях в течение суток дождливая погода, местами значительные осадки. Отдельные грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +10...+17 градусов.

В центральных областях

В центральных областях пройдут дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, с переходом днем на южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20.

На юге Украины

В южных областях ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. Ветер северный, с переходом на юго-западный, 7 - 12 м/с, местами порывы, 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +11...+16.

В восточных областях

В восточной части местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер восточный, с переходом днем на южный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +19...+24.

Погода в Украине 21 апреля
Погода в Украине 21 апреля/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине свирепствует мощный циклон - будут заморозки со снегом и дождем. Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут сильные порывы ветра - до 20 м/с.

Также ранее синоптик дала прогноз на апрель 2024 года и сказала, когда в Украину вернется тепло. В ближайшее время всё еще будет прохладно - погоду предопределяют арктические воздушные массы, прогнозирует синоптик.

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