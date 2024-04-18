Заморозки со снегом и дождем: в Украине свирепствует мощный циклон

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут сильные порывы ветра - до 20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 19 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 19 апреля будет местами прохладной. Синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в северо-восточных областях - до 15-20 м/с. В Ивано-Франковской и Западной областях объявлен 3 уровень опасности. Там могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Украину может накрыть мокрый снег и произойдет это не только в Карпатах. На территории большинства областей будут заморозки. Однако впоследствии температура воздуха начнет повышаться.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 19 апреля / фото: ventusky

Погода 19 апреля

В Украине 19 апреля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди во всех областях, кроме юго-восточной части и крайнего запада. Ветер в этот день будет западный и северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра.

"Температура ночью 2-7° тепла (в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, на Закарпатье сильные заморозки 0-3°), днем 8-13° тепла; на востоке и юго-востоке страны ночью 7-12°, днем 14-19°.В Карпатах небольшой снег, температура ночью 3-8° мороза, днем около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит 0 градусов

По данным meteoprog, 19 апреля в Украине будет прохладно, дождливо и будет идти снег. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+26 градусов. Холоднее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до 0...+9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19 апреля / фото: meteoprog

Погода 19 апреля в Киеве

В Киеве 19 апреля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют значительные дожди. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 2-7°, днем 8-13°; в Киеве ночью 4-6°, днем около 10°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 19 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024 года. По его словам, второй месяц весны удивит изменением температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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