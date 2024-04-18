В Украине ударит -3: где и когда ожидается сильное похолодает

В течение следующих двух дней – 19-20 апреля — на территории страны значительно похолодает.

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Какой будет погода в Украине в ближайшие дни / Фото: УНИАН

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. В ряде регионов температура воздуха значительно снизится. Возможны даже заморозки.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине.

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В течение следующих двух дней – 19-20 апреля — значительно похолодает. В некоторых областях объявлен I уровень опасности (желтый), а в некоторых — II уровень опасности (оранжевый).

Ночью 19 апреля в западных областях на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0-5°. На Закарпатье ожидаются сильные заморозки — 0-3°.

Прогноз погоды на 19 апреля / facebook.com/UkrHMC

Сильные заморозки ожидаются и ночью 20 апреля. В западных, северных и центральных областях в ночные часы похолодает до -3°.

Прогноз погоды на 20 апреля / facebook.com/UkrHMC

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине в апреле - прогнозы

Погода в Украине в апреле 2024 будет достаточно теплой - показатели близки к норме. В частности, средняя месячная температура прогнозируется в пределах 8-13 градусов тепла, в Карпатах - приблизительно 6-7 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

Теплее будет в большинстве западных областей, а также на Винничине и Одесчине. Столбики термометров поднимутся на 1-1,5 градуса выше нормы.

Синоптики прогнозируют: среднее месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024. По его словам, второй месяц весны удивит сменой температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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