Украину накрывает морозный шторм: будет снег, гроза, сильный ветер и холодина

Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины будут сильные заморозки и штормовой ветер до 20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 18 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 18 апреля будет местами прохладной. Во многих областях будут сильные дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра - до 15-20 м/с. В западных областях будут даже заморозки 0-5 градусов; в северных и центральных областях - 0-3 градуса.

В Ивано-Франковской и Западной областях объявлен 3 уровень опасности. Там могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

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Прогноз погоды в Украине на 18 апреля / фото: ventusky

Погода 18 апреля

В Украине 18 апреля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди во всех областях, кроме юго-восточных, могут быть даже грозы. Ветер в этот день будет северный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра.

"Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 3-8° тепла, днем 7-12°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 14-19°, на юго-востоке и востоке страны 22-27°.В Карпатах мокрый снег; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +4

По данным meteoprog, 18 апреля в Украине будет прохладно и дождливо. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +16...+29 градусов. Холоднее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до 4-10 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 18 апреля / фото: meteoprog

Погода 18 апреля в Киеве

В Киеве 18 апреля будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют значительные дожди. Синоптики объявили штормовое предупреждение. В этот день ветер будет северный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 3-8°, днем 7-12°; в Киеве ночью 5-7°, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 19 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

Синоптики рассказали о том, что в Европе снова начала бушевать пылевая буря. В Украине начали бояться, что страну атакует новая пылевая буря из Сахары. Однако сообщается, что до 10 апреля ее не следует ожидать, потому что ситуация в стране стабилизировалась.

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